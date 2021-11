Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности опубликовал видео с голосом депутата Дастана Бекешева, в котором он якобы признает вину за то, что в его предвыборном штабе работали несовершеннолетние. В говорят в ГКНБ? Спецслужба расследует нарушение избирательного законодательства. В комитете сообщили, что в штабе Бекешева в качестве агитаторов работали несовершеннолетние и зарплату им платили без составления договоров, то есть не из избирательного фонда. Начато досудебное производство за нарушение Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». В ГКНБ добавили, что ведутся следственные действия для установления обстоятельств дела. «А вместе с тем, копии материалов дела будут направлены в ЦИК для принятия соответствующего решения», — сообщили в ГКНБ. Что говорит Бекешев? Депутат же свою вину отрицает. По его словам, всё будет решаться через суд. «Никому я денег вне избирательного фонда не платил и платить не собираюсь. Пусть не сочиняют. Будем доказывать правоту в суде», — написал он в своем твиттере. Также Бекешев раскритиковал ГКНБ за то, что они опубликовали видео с участием несовершеннолетних без разрешения их родителей. «Все видео с допроса были сняты в ГКНБ и тут же смонтированы и выложены в сеть, не прошло и часа после самого допроса. Такие материалы должны были оставаться там же по идее. Следователи не могли сами захотев все выложить в сеть. Им приказало руководство, вот вам и админресурс», — написал он в инстаграме. Скриншот с инстаграма Дастана Бекешева. Допрос Бекешева Кроме этого, в спецслужбе подчеркнули, что 15 ноября Бекешев самостоятельно явился в органы ГКНБ для добровольной дачи показаний по обстоятельствам дела. Но действующий депутат Дастан Бекешев сообщил, что его вызвали на допрос и допрашивали почти 4 часа. По мнению Бекешева, за этим могут стоять его оппоненты по избирательному округу — бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев или советник президента на общественных началах Руслан Кыдырмышев. Все трое — кандидаты-одномандатники по Октябрьскому округу Бишкека. Они участвуют в парламентских выборах, назначенных на 28 ноября 2021 года. Читать по теме: Дастан Бекешев назвал допрос в ГКНБ административным ресурсом

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!