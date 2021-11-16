Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура проверит информацию о проведении агитации в Кара-Балтинском филиале государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго». Заявление о нарушении зарегистрировано 14 ноября в реестре жалоб и нарушений в ЦИК.

Речь идет о кандидатке от партии «Ишеним» Ирине Шашко и кандидате от №22 Жайыльского избирательного округа Нурмате Рыскулбек уулу. По информации, указанной в жалобе, кандидаты провели агитмероприятие для сотрудников госпредприятия во время рабочего дня.

На видеозаписи, которую выслали группе оперативного реагирования ЦИК можно увидеть, как Рыскулбек уулу произносит речь перед сотрудниками учреждения, а Шашко сидит рядом с ним. На собрание пришли около 50 человек.

Заявитель также отметил, что Шашко является женой директора госпредприятия. Кроме этого, по его словам, Шашко занимает должность руководителя одного из отделов на предприятии.

*По данным Минюста, Болот Джусупбеков руководит ГП «Теплоснабжение». Сергей Мельников возглавляет «Кара-Балтинская теплоэнерго».

Ирина Шашко была избрана депутаткой Кара-Балтинского городского кенеша в 2017 году. Рыскулбек уулу в июне текущего года был назначен главой айыл окмоту села Красный-Восток Жайыльского района, но сложил полномочия, так как решил участвовать в выборах в парламент.