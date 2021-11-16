Генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании Антикоррупционного делового совета (АДС) 16 ноября сообщил, что в Министерстве здравоохранения идет расследование по фактам коррупции.

По его словам, еще в 2020 году минздрав купил у частных компаний 150 тысяч доз от гриппа. Однако, как пояснил Зулушев, эти препараты не отвечают техническим требованиям.

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Общая стоимость купленных лекарств составила 135 млн сомов. Также было куплено «ненужной» вакцины от пневмококка на сумму 145 млн сомов. Зулушев добавил, что следствие по этим фактам продолжается.

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Журналисты не раз сообщали о том, что минздрав закупает лекарства и другие медицинские средства по завышенным ценам во время пандемии коронавируса в 2020 году. Сама Генпрокуратура также выявляла факты нарушений.

Так, например, в феврале 2021 года в надзорном органе сообщили, что в минздраве закупали бахилы за 150 сомов за единицу, когда их реальная цена — 1,5 сома. В Генпрокуратуре сообщили, что неправомерные действия руководства и должностных лиц минздрава и департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора нанесли ущерб государству на сумму 5,1 млн сомов.

Материал проверки зарегистрирован в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта» Уголовного кодекса.