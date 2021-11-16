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Пресс-служба МЧС 16 ноября сообщила, что на трассе Бишкек — Ош в Кара-Сууйском районе столкнулись грузовик «КамАЗ», маршрутка Mercedes-Benz Sprinter и легковушка Daewoo Nexia.

ДТП на трассе Бишкек — Ош в Кара-Сууйском районе 16 ноября. Фото: МЧС

По информации МЧС, в результате аварии погибли семь человек: четверо женщин и трое мужчин. Еще шесть человек госпитализировали в реанимационное отделение Ошской областной больницы.

Также трое детей доставили в Ошскую детскую больницу. На месте ДТП работали трое спасателей МЧС Кара-Суйского района.

Позже пресс-служба минздрава сообщила, что по уточненным данным, в аварии пострадали 22 человек. В Ошскую область поступили с различными травмами 15 пострадавших.

«В реанимационном отделении Ошской межобластной клинической больницы находятся семь пострадавших, их состояние оценивается врачами как крайне-тяжелое. В отделения нейрохирургии и травматологии госпитализированы двое пострадавших, состояние средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в Городскую клиническую больницу доставили одного пострадавшего, его состояние средней тяжести. В реанимацию Ошской межобластной детской доставили двух детей их состояние оценивается как тяжелое и крайне-тяжелое. Еще троих пострадавших после первичной помощи отправили на амбулаторное лечение.