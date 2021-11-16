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Двадцать четыре зарегистрированных кандидата от одномандатных округов отказались участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Следующие кандидаты не примут участие в выборах:

Талас Калматов — от №4 Кок-Жарского избирательного округа;

Айнуру Алтыбаева — от №7 Ошского избирательного округа;

Элнур Акылбеков — от № 9 Кара-Суйского избирательного округа;

Эркинбек Чодуев — от №10 Куршабского избирательного округа;

Санжар Ибраимов — от №11 Алайского избирательного округа;

Жаманкул Галдыбаев — от №11 Алайского избирательного округа;

Абдисаит Каримбеков — от №11 Алайского избирательного округа;

Бакыт Бердалиев — от №12 Узгенского избирательного округа;

Аалы Карашев — от №12 Узгенского избирательного округа;

Максатбек Мамбеткулов — от №13 Московского избирательного округа;

Асан Шакиров — от №13 Сузакского избирательного округа;

Нурболот Мирзахмедов — от № 13 Сузакского избирательного округа;

Айбек Алыбаев — от №19 Токтогульского избирательного округа;

Бөкөнбай Жаныбеков — от №9 Кара-Суйского избирательного округа;

Бакыт Кыдыралиев — от №21 Таласского избирательного округа;

Токтоналы Нусубалиев — от №21 Таласского избирательного округа;

Ахматжан Мамутов — от № 23 Московского избирательного округа;

Эмил Чакибаев — от № 25 Аламединского избирательного округа;

Канат Исаев — от №31 Чүй-Кеминского избирательного округа;

Улан Карагулов — от №31 Чүй-Кеминского избирательного округа;

Айнагүл Самудинова — от № 32 Кочкорского избирательного округа;

Азамат Мелисов — от № 32 Кочкорского избирательного округа;

Акылсайра Жумабекова — от №35 Ак-Суйского избирательного округа;

Салиман Малдыбаева — от №36 Иссык-Кульского избирательного округа.

Изначально ЦИК зарегистрировала на парламентские выборы в Кыргызстане 321 кандидата-одномандатника, сейчас их количество составляет лишь 297 человек.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам.