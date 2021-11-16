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Двадцать четыре зарегистрированных кандидата от одномандатных округов отказались участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.
Следующие кандидаты не примут участие в выборах:
- Талас Калматов — от №4 Кок-Жарского избирательного округа;
- Айнуру Алтыбаева — от №7 Ошского избирательного округа;
- Элнур Акылбеков — от № 9 Кара-Суйского избирательного округа;
- Эркинбек Чодуев — от №10 Куршабского избирательного округа;
- Санжар Ибраимов — от №11 Алайского избирательного округа;
- Жаманкул Галдыбаев — от №11 Алайского избирательного округа;
- Абдисаит Каримбеков — от №11 Алайского избирательного округа;
- Бакыт Бердалиев — от №12 Узгенского избирательного округа;
- Аалы Карашев — от №12 Узгенского избирательного округа;
- Максатбек Мамбеткулов — от №13 Московского избирательного округа;
- Асан Шакиров — от №13 Сузакского избирательного округа;
- Нурболот Мирзахмедов — от № 13 Сузакского избирательного округа;
- Айбек Алыбаев — от №19 Токтогульского избирательного округа;
- Бөкөнбай Жаныбеков — от №9 Кара-Суйского избирательного округа;
- Бакыт Кыдыралиев — от №21 Таласского избирательного округа;
- Токтоналы Нусубалиев — от №21 Таласского избирательного округа;
- Ахматжан Мамутов — от № 23 Московского избирательного округа;
- Эмил Чакибаев — от № 25 Аламединского избирательного округа;
- Канат Исаев — от №31 Чүй-Кеминского избирательного округа;
- Улан Карагулов — от №31 Чүй-Кеминского избирательного округа;
- Айнагүл Самудинова — от № 32 Кочкорского избирательного округа;
- Азамат Мелисов — от № 32 Кочкорского избирательного округа;
- Акылсайра Жумабекова — от №35 Ак-Суйского избирательного округа;
- Салиман Малдыбаева — от №36 Иссык-Кульского избирательного округа.
Изначально ЦИК зарегистрировала на парламентские выборы в Кыргызстане 321 кандидата-одномандатника, сейчас их количество составляет лишь 297 человек.
Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы пройдут по смешанной системе — 54 депутата будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов — по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться по открытым спискам.