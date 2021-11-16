В первый день распродажи угля по заниженной стоимости в Бишкеке образовалась очередь из тысячи человек. Однако, по данным Kaktus.Media, его хватило только 130 семьям.

По словам людей из очереди, ворота закрыли и сказали, чтобы приходили завтра или послезавтра. Им сообщили, что сегодня приехало только восемь машин с углем, еще 26 едут из Кочкора в Бишкек.

Однако люди не спешили расходиться — они завели тетрадь в которой записали всех по порядку очереди. Однако они не уверены, что завтра очередь будет соблюдена.

За углем по 3 тысячи сомов за тонну приехали не только из Бишкека, но и из далеких сел. По их словам, тонна угля в этом году стоит 6-7 тысяч сомов и они просто не могут себе позволить его.

Кто продает уголь со скидкой?

Госпредприятие «Кыргызкомур» 16 ноября сообщило, что в Бишкеке по улице Мурманская, 1б/1 начали продавать уголь по сниженной стоимости.

Так, по данным госпредприятия, тонну угля продают по 3 тысячи сомов. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью.

В «Кыргызкомур» пояснили, что такое лимит установили, чтобы избежать спекуляции от перекупщиков, однако лимит планируют убрать в «ближайшее время».

«В настоящее время в столицу едут 16 машин угля, каждая — с 25-30 тоннами угля», — сообщили в госпредприятии.

Цены на уголь снизили после того, как президент Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассива образованного возле ТЭЦ-2 Бишкека пообещал, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена».

По данным Госантимонополии, в ноябре в Бишкеке и Оше цена на уголь варьировалась от 2 500 сомов до 8 500 за тонну угля (в зависимости от типа угля и места добычи). В антимонополии отмечали, что нестабильная ценовая ситуация сложилась, так как связи с недостаточными объемами поставок угля от «Кыргызкомур».