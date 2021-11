Президент Садыр Жапаров 16 ноября выступил на первом заседании Антикоррупционного делового совета. В нём он высказался о нарушениях, которые совершают кандидаты в период предвыборной агитации. «Не буду называть имена, потому что это неправильно. Один кандидат недавно привлек детей, учеников к агитации и поэтому его вызвали на допрос. Этот кандидат, как соловей, поет о законности, и говорит, что надо избавиться от коррупции. Но сам идёт на такое [нарушение закона]. Если ты кого-то критикуешь, то сам не делай так, чтобы тебя критиковали», — сказал Жапаров. Говоря о кандидате, которого вызвали на допрос из-за несовершеннолетних агитаторов, Жапаров имел в виду Дастана Бекешева. Действующего депутата вызвали на допрос в бишкекское управление ГКНБ 15 ноября. Там его допрашивали почти 4 часа. Выйдя с допроса, Бекешев сообщил, что его допрашивали из-за того, что в его агитации якобы были задействованы несовершеннолетние. Дастан Бекешев после допроса возле здания Бишкекского управления ГКНБ. Скриншот с трансляции Сам Бекешев назвал допрос «применением административного ресурса». Обвинения в том, что на него работали несовершеннолетние агитаторы, Бекешев опровергает. «Хочется, чтобы президент вмешался и сказал, чтобы прекратили это. Я не враг президенту, врагами у него могут быть те, кто рядом и нахваливает его. С завтрашнего дня [16 ноября] продолжу агитировать, если будут снимать меня с предвыборной кампании, будем по-другому действовать», — сказал депутат в своём Telegram-канале после допроса. По мнению Бекешева, за допросом в ГКНБ могут стоять его оппоненты по избирательному округу — бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев или советник президента на общественных началах Руслан Кыдырмышев. Мелис Турганбаев и Руслан Кыдырмышев. Все трое — кандидаты-одномандатники по Октябрьскому округу Бишкека. Они участвуют в парламентских выборах, назначенных на 28 ноября 2021 года. Читать по теме: Дастан Бекешев назвал допрос в ГКНБ административным ресурсом Критик власти Дастан Бекешев — депутат двух созывов парламента. Он известен как оппозиционный нардеп, который на заседаниях задаёт острые вопросы. Также он часто критикует действующую власть. Например, именно он раскритиковал действующего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за то, что тот был на одном тое с признанным виновным в коррупции экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым. Читать по теме: Коллеги решили сделать из меня «боксерскую грушу» — Дастан Бекешев об оскорблениях и угрозах в парламенте Бекешев активно критиковал и все законодательные изменения со стороны действующей власти. Так Бекешев на одном из заседаний парламента раскритиковал проект Конституции, которую активно продвигал сам президент Садыр Жапаров. После заседания, под новостью «Азаттыка» о Бекешеве с официальной страницы Жапарова в Фейсбуке был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет. Скриншот с комментарием со страницы Жапарова. Скриншот Пресс-секретарь президента Галина Байтерек тогда заявила, что «личная страница Садыра Жапарова была взломана неизвестными», и он не имеет отношения к последним комментариям. А Госкомитет нацбезопасности даже начал проверку по факту взлома личной страницы президента «из-за рубежа», но итоги расследования не сообщал. Позже на своей пресс-конференции в конце октября Садыр Жапаров заявил, что к его странице в Фейсбуке имеют доступ он сам и его помощники. Читать по теме: «Не дадим расплодиться!» Как кыргызская власть травит несогласных

