Президент Садыр Жапаров 16 ноября выступил на первом заседании Антикоррупционного делового совета. На нём глава государства заявил, что с коррупционерами обязаны бороться не только правоохранители и другие госорганы, но и каждый кыргызстанец.

Жапаров отметил, что победить коррупцию в стране смогут только тогда, когда все будут помогать властям.

«Без вашей помощи правоохранительные органы в одиночку не смогут искоренить коррупцию. Ловите воров и передавайте правоохранителям […] У кыргызов есть хорошая фраза: “Рыба гниет с головы”. Это означает, что если президент коррупционер, то и все остальные такие. И все будет гнить. Давайте я буду чистым, а вы с искренними намерениями помогите государству бороться с коррупцией. Только тогда мы исправимся. Без этого победить коррупцию очень сложно», — сказал президент.

Поощрения для сообщивших о коррупции

Кроме того, на заседании Жапаров также отметил, что «необходимо как можно быстрее ввести в действие вознаграждение лиц, сообщивших о коррупции».

«Одним из механизмов решения данного вопроса, я считаю создание специализированного фонда при министерстве финансов, с которого должны выплачиваться единовременные денежные вознаграждения лицам, сообщившим о коррупционном правонарушении», — сказал он.

Садыр Жапаров на заседании АДС. Фото: пресс-служба президента

По словам министра финансов Алмаза Бакетаева, ведомство уже разрабатывает законопроект. Он сообщил, что порядок предусматривает выплату единоразового вознаграждения в размере 10% от возмещенной суммы ущерба. Однако, Бакетаев отметил, что вознаграждение, сообщившим о фактах коррупции, не будет превышать 1 млн сомов.

«Также необходимо предусмотреть меры государственной поддержки, в том числе финансовой, некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность по противодействию коррупции, в соответствие с приоритетными направлениями антикоррупционной деятельности, антикоррупционного просвещения с целью создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в обществе», — отметил Жапаров.

Президент Садыр Жапаров довольно часто говорит о необходимости бороться с коррупцией. 21 октября, выступая на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, Жапаров сказал: «чиновникам-коррупционерам нет места среди нас».

Он тогда отметил, что с коррупцией продолжат бороться, так как она окутала все госведомства и чиновников.

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