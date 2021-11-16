В Кыргызстане создали антикоррупционное следственное управление при Генпрокуратуре. Об этом 16 ноября сообщил президент Садыр Жапаров на заседании Антикоррупционного делового совета.

По его словам, это управление будет рассматривать все дела коррупционного характера. При этом, Жапаров отметил, что там должны работать «следователи с чистой репутацией, не вовлечённые в коррупционные схемы в прошлом».

«Отбор следователей в следственное управление должен пройти открыто, кандидатам необходимо пройти диагностику на полиграфе и психологический тест для выявления устойчивости сотрудника против соблазна к коррупционным деяниям», — сказал он.

Президент добавил, что психологический тест необходимо проводить и для сотрудников МВД, судейского корпуса, а также при отборе на госслужбу и в органы МСУ в обязательном порядке.

Жапаров подчеркнул, что работа правоохранительных и судебных органов является «антикоррупционной лакмусовой бумажкой». Поэтому Жапаров считает, что нужно «обеспечить максимальную открытость» работы этих органов.

Упразднение Финпола и АКС ГКНБ

При этом в стране уже были ведомства, которые боролись с коррупцией — Финпол и Антикоррупционная служба ГКНБ. Оба ведомства упразднили именно при президентстве Жапарова.

Здание Финпола и герб АКС ГКНБ.

При ликвидации Финпола 5 марта, тогдашний глава кабмина Улукбек Марипов отметил, что ведомство «выполняет только карательные функции».

Сам Жапаров на встрече с бизнес-сообществом в конце июня заявил, что Финпол ликвидировали из-за многочисленных жалоб со стороны бизнеса. Он тогда говорил, что именно Генпрокуратура будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса.

Позже упразднили и Антикоррупционную службу ГКНБ. В президентском указе отмечалось, что это сделано «в целях оптимизации деятельности ГКНБ».

А на заседании АДС 16 ноября, Жапаров заявил, что ликвидировав Финпол и АКС ГКНБ они «смогли поставить заслон бесконечным проверкам бизнеса со стороны правоохранительных органов и других госорганов».

Президент отметил, что «на страже законных интересов бизнеса и граждан должна стоять вся система госуправления». Он добавил, что экономические вопросы между участниками бизнеса, должны решаться в судах, а не посредством уголовных дел.