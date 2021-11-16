Специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева раскритиковала власти за секретность, с которой были приняты новые Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях.

По данным пресс-службы президента, Садыр Жапаров подписал их еще 28 октября. Юристы и гражданское общество не раз критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

По словам Токтогазиевой, новые кодексы «были великой тайной за семью печатями», а их окончательный текст не видел никто, кроме команды генпрокурора Курманкула Зулушева и президента Садыра Жапарова.

«Для нынешнего режима принимать решения в обход законов, секретно, за закрытыми дверями стало нормой. Этот режим систематически, умышленно и минуя основные стадии законодательного процесса с октября месяца прошлого года штампует законы, в нарушении всевозможных процессуальных гарантий. Такого уровня правового беспредела у нас еще не было», — заключила юристка.

Это не первый раз, когда Токтогазиева критикует действия нынешних властей. В сентябре этого года она заявила, что в стране «царит эпидемия правового хаоса и преподносится этот беспредел правящим режимом под соусом правовой реформы».

«Принимаются законы в авральном режиме, ведется крупная инвентаризация законодательства в спешке. Это все чревато опаснейшими последствиями для нашей правовой системы, которая итак ковыляет на последнем издыхании», — написала Токтогазиева на своей странице в фейсбуке.

Юристка добавила, что происходящий «хаос» в правовой сфере был неизбежен после референдума по изменению Конституции в апреле этого года.

После смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 года, Садыр Жапаров начал выдвигать ряд предложений по изменению Конституции и реформированию кабинета министров через сокращение и слияния ведомств.

Эти идеи долгое время критиковали юристы, в том числе и референдум по изменению Основного закона.