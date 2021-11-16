Министр энергетики Доскул Бекмурзаев 15 ноября в эфире Радио «Азаттык» сообщил, что импорт электроэнергии в Кыргызстан приостановлен.

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Кыргызстан получал электроэнергию из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Однако, по словам Бекмурзаева, соседние страны тоже столкнулись с нехваткой электроэнергии.

«В других странах тоже есть свои сложности. На сегодня импорт приостановлен, мы работаем на своей генерации. В Узбекистане была авария на линии, также идут ремонтные работы на тепловых станциях после пылевой бури. Это технические моменты и не нужно их политизировать. Из Туркменистана мы с 1 августа получали электроэнергию, но временно возникли сложности из-за аварий, в течение пары дней все решится», — сказал министр.

Бекмурзаев добавил, что переговоры о поставке электроэнергии с России все еще продолжаются.

Также он отметил, что в этому году потребление электроэнергии в Кыргызстане на 5-10% выше, чем в прошлом году.

Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период из-за масштабного энергокризиса.

Но недавно стало известно, что в соседних Узбекистане, Таджикистане и Казахстане происходят отключения электроэнергии. Если в каких-то странах они кратковременные, то в других установлены лимиты.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстане в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы.

Токтогульское водохранилище ГЭС Фото: Ислам Розиев / Клооп

Энергетики Кыргызстана же на протяжении нескольких месяцев призывает кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

Также в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября ОАО «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках.

Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установили до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом — до 10 кВт.

Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления».

«Абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание нагрузки на электрические счетчики», — добавили в «Северэлектро».