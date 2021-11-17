Пресс-служба Министерства здравоохранения 17 ноября сообщила, что количество погибших в аварии по трассе Бишкек — Ош увеличилось до восьми человек.

По данным ведомства, скончалась 15-летний ребенок в реанимации областной больницы.

Авария, в которой столкнулись грузовик «КамАЗ», маршрутка Mercedes-Benz Sprinter и легковушка Daewoo Nexia произошла 16 ноября по трассе Бишкек — Ош Кара-Сууйского района.

В минздраве сообщали, что в аварии пострадали 22 человека. В Ошскую область поступили с различными травмами 15 пострадавших. Состояние семерых пострадавших оценивалось как крайне тяжелое.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме этого, в Городскую больницу Оша доставили одного пострадавшего, его состояние средней тяжести.

В реанимацию Ошской межобластной детской доставили двух детей в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Троих пострадавших после первичной помощи отправили на амбулаторное лечение.