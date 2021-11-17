Национальный центр по предупреждению пыток 16 ноября сообщила, что задержанная по подозрению в мошенничестве блогерка Гулзат Мамытбек объявила голодовку в СИЗО-1 Бишкека.

По информации правозащитников, Мамытбек отказывается от еды с 14 ноября, этим она «выражает свой протест против системы».

«Она считает, что против нее выдвинуты необоснованные обвинения, и ее вопрос должен рассматриваться в гражданском порядке. По ее словам, у нее есть все подтверждающие это документы», — передают слова Мамытбек в Наццентре по предупреждению пыток.

Вместе с этим Мамытбек пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в СИЗО-1. По ее словам, с ней грубо обращаются сотрудники и не вовремя отправляют письма.

В администрации СИЗО сообщили правозащитникам, что все письма Мамытбек сразу отправляют адресатам.

Задержание Мамытбек

Милиция задержала Гулзат Мамытбек 25 октября, когда она вернулась в Кыргызстан. До этого в течение года Мамытбек была в розыске по подозрению в мошенничестве.

В УВД сообщили, что до этого в милицию обратились семь человек, которые рассказали, что Мамытбек обещала им получить «сверхприбыль за короткий срок». Получив деньги и не исполнив обещания, она скрылась. Сумма ущерба составила $110 тысяч. Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».

28 октября стало известно, что Первомайский районный суд Бишкека вынес ей меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 ноября с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.