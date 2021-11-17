Прокурор Тамара Тилекеева просит Первомайский районный суд приговорить Эмиля Жамгырчиева, бывшего заместителя начальника финансовой полиции, к 15 годам лишения свободы.

Тилекеева попросила вынести такой же приговор бывшему заместителю руководителя аппарата правительства Бакыту Калмуратову. Они обвиняются в вымогательстве $50 тысяч у бизнесмена.

Государственное обвинение считает, что вина чиновников по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Взятка» и «Вымогательство» полностью доказана.

Адвокат Жамгырчиева Марат Эшперов считает, что прокуратура не смогла доказать вину обвиняемых и попросил оправдательный приговор для своего подзащитного. По словам адвоката, Жамгырчиев не вымогал деньги у бизнесмена и не брал у него деньги.

В то же время, адвокат Калмуратова Айбек Сыдыков попросил поменять статью для своего клиента на «Мошенничество». Также Сыдыков добавил, что дело нужно прекратить из-за того, что у пострадавшего нет претензий к обвиняемым.

Эмил Жамгырчиев баллотируется в парламент от партии «Альянс».

Эмил Жамгырчиев и «утиные истории»

В 2019 году предприниматель Эмир Эмилканов обвинялся в контрабанде утиного мяса из Китая. Он утверждал, что заплатил Жамгырчиеву через Калмуратова крупную взятку, чтобы закрыть уголовное дело. Дело было не закрыто, и Эмилканов написал на Жамгырчиева и Калмуратова заявление в ГКНБ.

После этого Калмуратов был освобожден от занимаемой должности. А Жамгырчиев назвал высказывания бизнесмена «грязными сплетнями».

В октябре 2020 года Жамгырчиев и Калмуратов были задержаны по подозрению «во взяточничестве в особо крупном размере» и были водворены в СИЗО ГКНБ. Но в феврале 2021 года Жамгырчиев был отпущен под домашний арест. Через два месяца суд отпустил под домашний арест и Калмуратова.

На судебном заседании Эмир Эмилканов сказал, что подозреваемые выплатили ущерб в размере 27 млн сомов и у него нет претензий к ним. При этом экс-финполовец Жамгырчиев утверждал, что ничего не выплачивал. Судебные заседания по этому делу до сих пор продолжаются.