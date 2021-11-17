Сотрудники ГКНБ 16 ноября задержали с поличным при раздаче денег избирателям родственника одного из кандидатов в депутаты парламента по одномандатному округу Бишкека. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что это сват действующего нардепа Камчыбека Жолдошбаева.

Камчыбек Жолдошбаев. Фото: пресс-служба парламента

По данным ГКНБ, задержанный «склонил отдельных председателей квартальных и домовых комитетов Бишкека к незаконной агитации и подкупу избирателей за деньги».

В Госкомитете отметили, что получили неопровержимые факты подкупа голосов избирателей со стороны задержанного.

«При этом, в ходе обыска С.М.О. [задержанного] и осмотра транспортного средства последнего была обнаружена крупная сумма денежных средств со списками избирателей с указанием адресов их проживания», — говорится в сообщении.

Деньги якобы предназначенные для подкупа. Фото: пресс-служба ГКНБ

Задержанного после допроса водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводится следствие.

В ГКНБ напомнили, что при нарушении избирательного законодательства кандидатами в депутатами и партиями, «будут приниматься строгие меры».

Камчыбек Жолдошбаев — кандидат-одномандатник по Ленинскому округу Бишкека. Он будет участвовать в предстоящих выборах в парламент, назначенных на 28 ноября.

Жолдошбаев известен рядом скандальных высказываний. Он стал широко известным, после того, как сказал, что ему стыдно перед другими народными избранниками, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».

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