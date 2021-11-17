Кыргызстану следует продлить срок масштабной инвентаризации своего законодательства, чтобы «следовать международным стандартам надлежащего управления». Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Почему инвентаризацию нужно продлить?

Дело в том, что если она закончится 31 декабря 2021 года — как поручил изначально президент Садыр Жапаров — то новый седьмой созыв парламента просто не успеет понять, как изменились законы.

«Правительство Кыргызстана объявило инвентаризацию юридической необходимостью, но затем выделило слишком короткие сроки [для нее], что привело к поспешным оценкам, вмешательству правительства в деликатные вопросы и отсутствию консультаций с теми, кого затрагивают эти законы», — отмечает Сыйнат Султаналиева, исследовательница по Центральной Азии в Human Rights Watch.

Она напоминает, что граждане Кыргызстана имеют право на полноценное участие в этом важном процессе.

«После года значительных политических потрясений правительство Кыргызстана должно убедиться, что у вновь избранного парламента будет достаточно времени для участия в процессе инвентаризации. Парламенту нужно время для эффективных консультаций с общественностью, для включения международных обязательств Кыргызстана в области прав человека и в целом для обеспечения того, чтобы широкая общественность имела открытый доступ к процессу», — считает Султаналиева.

Этой же идеи придерживаются и неправительственные организации, представители которых есть в рабочих группах по инвентаризации. Они считают, что срок окончания инвентаризации следует продлить до 31 декабря 2022 года. Хотя бы для части законов, «в которых рассматриваются основные вопросы, касающиеся уважения и защиты основных прав и свобод человека».

«Большую обеспокоенность» у правозащитников вызывают и политические события в Кыргызстане в целом «с октября 2020 года, когда были аннулированы результаты парламентских выборов».

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Что за инвентаризация и что с ней не так?

Инвентаризация началась после того, как 8 февраля указ о ее запуске подписал президент Садыр Жапаров. Инвентаризация должна был охватить 365 законов для их «оценки качества и необходимости», соответствия новой Конституции и международным обязательствам Кыргызстана.

Но активная деятельность тематических рабочих групп «началась только в июле» и в ряде случаев шла «за закрытыми дверями».

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HRW с отсылкой на представителей гражданского общества Кыргызстана сообщает, что рабочие группы рассмотрели уже 330 из 356 законов, в которые должны быть внесены поправки. Теперь к законам разработают проекты поправок и рассмотрят их в парламенте.

«Представители гражданского общества в рабочих группах сообщили HRW, что проекты поправок и новых законов разрабатываются в соответствующих министерствах за закрытыми дверями», — говорят правозащитники.

Кроме того, в HRW обеспокоены тем, что инвентаризация коснется и основных законов о работе СМИ в Кыргызстане. О том, что эти законы собираются менять, стало известно в сентябре.

«Несмотря на рекомендации независимых экспертов и практикующих журналистов о том, что нет необходимости вносить поправки в какой-либо из этих законов, рабочие группы продолжили инвентаризацию. Наиболее радикальные предлагаемые поправки вернут ОТРК в государственную собственность», — отмечают правозащитники.

Что еще хотят изменить в законах?

По данным HRW, под инвентаризацию практически без привлечения экспертов и общественности подпадает ряд «чувствительных законов» в разных сферах:

общественное здравоохранение;

наружное видеонаблюдение;

защита от насилия в семье;

гарантии равных прав и возможностей для мужчин и женщин;.

работа общественных советов;

финансирование террористической деятельности;

противодействие экстремистской деятельности;

работа Ассоциации адвокатов Кыргызстана;

национальная безопасность;

работа профсоюзов.

Часть поправок в законы, которые решили инвентаризировать, уже внес парламент. При этом правозащитники отметили, что внесение поправок ни через парламент, ни через инвентаризацию, не предполагает значимого участия общественности.

При этом раздел сайта парламента, где должны публиковаться тексты всех рассматриваемых законопроектов, находится на реконструкции с октября 2020 года. Тогда в ночь с 5 на 6 октября во время погрома Белого дома был уничтожен сервер Жогорку Кенеша, где хранились законопроекты депутатов и его все еще восстанавливают.