В социальных сетях 16 ноября распространился видеоролик, где можно увидеть, как идет агитация в пользу бывшего заместителя руководителя МВД, кандидата от партии «Ишеним» Суйуна Омурзакова.

Для этого перекрыли проезжую часть дороги в Оше. Правда, представители партии сказали, что встречу проводили не они, а один из избирателей — и написали на него заявление в ГОВД.

Что случилось?

16 ноября на фейсбуке было опубликовано видео, где баннер кандидата от партии «Ишеним» Суйуна Омурзакова перекрыл проезжую часть дороги. На записи также можно увидеть выстроенные в ряд стулья и установленные колонки на улице 8 марта.

Автор ролика жалуется на то, что машины не могут проехать, а в городе творится беспорядок.

«Я обращаюсь к мэру города Ош. Пожалуйста предотвращайте такие явления […] Если здесь принимают участие сотрудники милиции, какие меры могут быть применены? Преграждать проезжую часть — очень большая ошибка», —сказал он.

Неизвестные люди были недовольны тем, что снимают видео и выражали недовольство. Но разобрать, что они говорят, не было возможным. После того, как автор видео потребовал убрать баннеры и стулья, они стали убирать стулья. Позже видео было удалено с фейсбука.

«Избиратели занимались самоуправством»

Глава Ошской ТИК Бакыт Алматов сообщил, что по данному факту представитель партии «Ишеним» написал заявление в милицию и избирательную комиссию. В заявлении говорится, что избиратели занимались самоуправством во время агитации на улице 8 марта и попросил принять меры.

Представитель «Ишеним» сообщил, что «партия и кандидат Суйун Омурзаков не планировали проводить митинг на этой улице, но во время другой встречи выяснили, что избиратели готовятся к мероприятию».

«Избиратели позвонили и сообщили, что они подготовились и [спросили] приедут ли кандидаты. Представители партии ответили, что они находятся в кинотеатре “Семетей” и не смогут приехать. Они также попросили не заниматься самоуправством. После этого жители стали убирать баннер и собирать стулья», — сказал руководитель ТИК.

Алматов сообщил, что после получения жалобы жители улицы были допрошены и написали объяснительные, причем один из жителей признал, что организовал мероприятие сам.

По его словам, житель объяснил это тем, что «привык проводить мероприятие в этом районе и хотел встретиться там, не беспокоя аксакалов».

Председатель ТИК сообщил, что Ошское УВД завершило расследование по статье «Нарушение условий агитации» и передало его в избирательную комиссию. Он добавил, что комиссия может наложить штраф на избирателя.

Суйун Омурзаков работает в правоохранительных органах с 1997 года. Он занимал различные руководящие должности в Министерстве внутренних дел, а в 2016 году был назначен первым заместителем премьер-министра. В октябре Омурзаков подал в отставку, чтобы баллотироваться на выборах.

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