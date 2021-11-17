Вам тепло? Если вам тепло, то, вероятнее всего, этот комфорт обеспечивается за счет угля. На угле отапливаются частные дома, за счет угля работают ТЭЦ.

А как добывается уголь? И кто его добывает? Кто обеспечивает нас теплом?

Гулиза Урустамбек кызы провела день в шахте «Нур» в Сулюкте. Посмотрите ее фоторепортаж.

В тяжелых условиях в шахте «Нур» работают порядка 50 человек. Она расположена в 15 километрах от Сулюкты. Каждый раз для добычи угля они спускаются на глубину в 200 метров.

В шахте темно, воздух горячий и смешанный с пылью. В таких условиях шахтеры работают по 12 часов в сутки. За тонну угля шахтер получит 800 сомов.

Шахтеры работают под руководством 55-летнего Абдирасила Кошбакова. Он проработал в шахтах уже 15 лет. Говорит, что пенсия у него в 2700 сомов, ее ни на что не хватает, вот он и продолжает трудиться в шахтах.

Другой шахтер — Орозбек — работает тут с 2009 года. Он готов работать в таких условиях, чтобы обеспечить двум своим детям хорошее образование. Говорит, что большинство шахтеров не желают такой жизни своим детям.

Шахтеры никогда не знают, насколько безопасен будет очередной день.

Работа в шахтах очень опасна. Люди погибают в обвалах или отравившись газом.

В ноябре 2021 года в Жыргалане обрушилась заброшенная угольная шахта — погиб мужчина. В марте шахтер из Сулюкты попал в больницу из-за отравления угарным газом. В декабре 2020 года 37-летний шахтер погиб под обвалом — все в той же Сулюкте. В июне 2020 года в сулюктинской шахте из-за отравления газом погибли сразу четыре человека.

В декабре 2019 года — снова в Сулюкте и снова от отравления газом — погибли четыре человека. За два месяца до этого в шахтах Баткенской области погибли шесть человек.

Фотопроект реализован в рамках проекта MediaJasa при поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан.