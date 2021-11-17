В Республиканском центре иммунопрофилактики 17 ноября «Клоопу» предоставили приказ минздрава, касающийся вакцинации подростков 16-18 лет, беременных и кормящих женщин. Ранее ведомство разрешило вакцинировать эти категории граждан.
Про вакцинацию подростков
В приказе говорится, что подростков будут вакцинировать американо-немецкой вакциной Pfizer. В приоритетном порядке прививать будут тех, кто подвержен риску тяжелого и фатального течения COVID-19 и тех, кто находится в тесном контакте с уязвимыми лицами.
Кроме того, в ведомстве отметили, что по мере роста поставок Pfizer в страну и достижении высокого охвата вакцинацией в группах высокого риска, «будет возможность проведения вакцинации всех подростков в возрасте от 12 до 18 лет».
Про вакцинацию беременных и кормящих женщин
Согласно приказу минздрава, беременных и кормящих женщин будут прививать вакцинами, включенными в список ВОЗ по экстренному применению. В Кыргызстане из одобренных ВОЗом вакцин есть Sinopharm, SinoVac, AstraZeneca и Pfizer.
В приоритетном порядке будут вакцинировать беременных и кормящих женщин, которые подвержены риску тяжелого и фатального течения COVID-19.
Перед вакцинацией, беременных будет обязательно осматривать терапевт или врач общей практики. Они будут сдавать общий анализ крови и коагулограммы
«В случае необходимости, вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста — акушер-гинеколога, фельдшера-акушера», — говорится в приказе.
Также в ведомстве рекомендовали кормящим женщинам делать прививку «когда польза от вакцинации кормящей женщины превышает связанные с ней потенциальные риски».
Но отметили, что не рекомендуется прерывать кормление грудью после вакцинации.
Вакцинация в Кыргызстане
Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне.
По данным Республиканского штаба, на 17 ноября первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 50 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 830 тысяч кыргызстанцев.
В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин:
- Sinopharm;
- Pfizer;
- Sputnik Lite;
- AstraZeneca;
- QazVac.
«Азаттык» со ссылкой на минздрав пишет, что вакцины «Спутник V» в стране не осталось.