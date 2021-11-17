В Республиканском центре иммунопрофилактики 17 ноября «Клоопу» предоставили приказ минздрава, касающийся вакцинации подростков 16-18 лет, беременных и кормящих женщин. Ранее ведомство разрешило вакцинировать эти категории граждан.

Вакцинация. Фото: КНИА «Кабар»

Про вакцинацию подростков

В приказе говорится, что подростков будут вакцинировать американо-немецкой вакциной Pfizer. В приоритетном порядке прививать будут тех, кто подвержен риску тяжелого и фатального течения COVID-19 и тех, кто находится в тесном контакте с уязвимыми лицами.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по мере роста поставок Pfizer в страну и достижении высокого охвата вакцинацией в группах высокого риска, «будет возможность проведения вакцинации всех подростков в возрасте от 12 до 18 лет».

Про вакцинацию беременных и кормящих женщин

Согласно приказу минздрава, беременных и кормящих женщин будут прививать вакцинами, включенными в список ВОЗ по экстренному применению. В Кыргызстане из одобренных ВОЗом вакцин есть Sinopharm, SinoVac, AstraZeneca и Pfizer.

В приоритетном порядке будут вакцинировать беременных и кормящих женщин, которые подвержены риску тяжелого и фатального течения COVID-19.

Перед вакцинацией, беременных будет обязательно осматривать терапевт или врач общей практики. Они будут сдавать общий анализ крови и коагулограммы

«В случае необходимости, вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста — акушер-гинеколога, фельдшера-акушера», — говорится в приказе.

Также в ведомстве рекомендовали кормящим женщинам делать прививку «когда польза от вакцинации кормящей женщины превышает связанные с ней потенциальные риски».

Но отметили, что не рекомендуется прерывать кормление грудью после вакцинации.

Вакцинация в Кыргызстане

Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне.

По данным Республиканского штаба, на 17 ноября первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 50 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 830 тысяч кыргызстанцев.

В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин:

Sinopharm;

Pfizer;

Sputnik Lite;

AstraZeneca;

QazVac.

«Азаттык» со ссылкой на минздрав пишет, что вакцины «Спутник V» в стране не осталось.