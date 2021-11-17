Депутат Дастан Бекешев сообщил журналисту «Клоопа», что его помощника Азамата Сабырбекова вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности.

По словам депутата, Сабырбекова вызвали на допрос в ГКНБ сегодня, 17 ноября, к 18:00 часам. Как пояснил Бекешев, допрос связан с делом, которое начал ГКНБ 16 ноября по статье «Незаконное использование средств при проведении выборов или референдумов».

Тогда в Госкомитете сообщили, что Бекешев якобы выплачивал агитаторам средства вне избирательного фонда, а также привлекал несовершеннолетних к агитации.

Кроме этого по словам правозащитницы Динары Ошурахуновой, Сабырбеков сказал, что будет ждать повестки из ГКНБ и только тогда пойдет на допрос.

«Но [сотрудники] ГКНБ сейчас хотят или уже поехали на работу отца помощника, чтоб вместе с ним поехать за сыном домой и забрать на допрос! Я пока звоню адвокатам», — написала Ошурахунова в своем твиттере.

Вместе с пресс-релизом 16 ноября ГКНБ также распространил видеозапись, на который якобы несовершеннолетние агитаторы признаются, что были наняты на работу Бекешевым. В ответ на это на своей странице в Instagram депутат заявил, что видео было снято во время допроса и «тут же смонтировано и выложено в сеть».