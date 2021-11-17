17 ноября — День кыргызского кино, дата была утверждена еще в 1994 году.

Первые кыргызские фильмы появились еще в 1920-х годах, а в 1941 — 17 ноября — была учреждена кыргызская киностудия. В 1961 году она стала называться привычным для нас названием — «Кыргызфильм», а в 2002 ей присвоили имя легенды «кыргызского чуда», режиссера Толомуша Океева.

В День кыргызского кино предлагаем вам посмотреть — впервые или снова — на легендарные фильмы эпохи «кыргызского чуда», снятые на «Кыргызфильме».

Белый Пароход

Экранизация одноименной повести Чингиза Атматова, работа режиссера Болота Шамшиева. В главных ролях — Нургазы Сыдыгалиев, Сабира Кумушалиева и Асанкул Куттубаев. Второстепенные, но яркие роли сыграли Орозбек Кутманалиев, выступивший в образе яркого антагониста Орозкула, и Айтурган Темирова.

Засада

Фильм режиссера Геннадия Базарова о гражданской войне, чекистах и басмачах.

Мужчины без женщин

Фильм Альгимантаса Видугириса с Суймонкулом Чокморовым в главной роли — как в той самой песне, о монтажниках-высотниках.

Материнское поле

Дипломная работа режиссера Геннадия Базарова — экранизация повести Айтматова. В главной роли сыграла Бакен Кыдыкеева.

Красное яблоко

Фильм Толомуша Океева, в котором блистали Суймонкул Чокморов, Гулсара Ажибекова и Таттыбубу Турсунбаева.

Зной

Дипломная работа режиссерки Ларисы Шепитько по повести Чингиза Айтматова «Верблюжий глаз». В главной роли — кыргызский режиссер Болотбек Шамшиев.

Трудная переправа

Фильм Мелиса Убукеева о влюбленных подростках, бегущих из аула в город, чтобы спасти девушку от насильственного брака с мужчиной намного старше ее.

Первый учитель

Дипломная работа Андрея Кончаловского по одноименной повести Чингиза Айтматова. В главных ролях — Болот Бейшеналиев и Наталья Аринбасарова.

Небо нашего детства

Фильм Толомуша Океева, вдохновленный «Пастбищем Бакая» писателя Кадыркула Омуркулова. Фильм принес Окееву международную известность.

Выстрел на перевале Караш

Фильм Болота Шамшиева, экранизация повести Мухтара Ауэзова «События на Кара-Караше». В главных ролях Суймонкул Чокморов и Советбек Жумадылов.