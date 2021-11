Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 17 ноября подписал закон «О Верховном суде и местных судах», который парламент принял 30 сентября 2021 года. Новый закон о Верховном и местных судах подписан Жапаровым согласно новой Конституции, принятой 5 мая 2021 года. Закон, подписанный Жапаровым, дает Верховному суду (ВС) право инициировать законопроекты и разрабатывать предложения по улучшению законов. Согласно документу, глава Верховного суда назначается президентом по предложению Совета судей и с согласия не менее половины голосов от числа депутатов парламента. Срок полномочий главы ВС пять лет. Его заместителей тоже назначает президент, но уже по предложению верховного судьи — тоже на пять лет. Остальные судьи ВС избираются большинством депутатов. Их выбирают на срок пока их возраст не достигнет 70 лет. Судей местных судов также назначает президент по предложению Совета по делам правосудия. В первый раз их назначают на пять лет, а затем до 70-летнего возраста.

