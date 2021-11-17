В Бишкеке 17 ноября выпал грязный снег. Пользователи соцсетей публиковали фотографии коричневого снега на капоте и стёклах автомобилей.

Мало нам грязного воздуха, так у нас теперь и снег будет отвратительно грязный😣

Чтоб вы понимали, машина была чистенькая pic.twitter.com/2xR81uGizg — Meerim (@meerimss) November 17, 2021

Специалисты назвали несколько причин такого природного явления. «Клооп» собрал их мнения.

Пыльная буря

Экологи заявили, что основной причиной грязного снега является пыльная буря в регионе.

Пыльная буря в Узбекистане. Фото: Узгидромет

«Это может быть связано с соединением пыльной бури с холодным солнцем. В Казахстане и Китае поднялась пыльная буря. Если она достигает больших размеров, то пыль может попадать в верхние слои стратосферы и переноситься на большие расстояния», — рассказал Kaktus.Media эколог Илья Домашов.

Пульмонолог Талант Сооронбаев отметил, что сильного вреда для здоровья от такого снега нет. Он считает, что «грязный» снег не связан со смогом.

«Мы видим, как пыль покрыла Узбекистан. Сегодня такой загрязненный снег идет из-за пыли. Смог у нас каждый год и показатели уровня загрязнения воздуха были выше, даже били мировые рекорды. Однако тогда ведь такого грязного снега не было. С одной стороны хорошо, что пошел такой снег, так как в воздухе будет меньше пыли. Сильного вреда для здоровья нет», — сказал он в интервью АКИpress.

Смог и грязный воздух

При этом, в экологическом движении MoveGreen, предварительной причиной загрязненного снега назвали то, что население стало больше использовать уголь.

Смог в Бишкеке 28 января. Скриншот видео КТРК

«В этом году из-за ограничения потребления электроэнергии люди больше стали отапливать дома углем, причем больше используют бурый уголь с Кара-Кече. Это может быть одной из причин, почему выпал именно такой снег. Но в любом случае необходимо проанализировать, в каких районах такой снег выпал. Возможно, он не везде такой, а только в определенных местах», — отметили в MoveGreen.

Этот вариант не исключает и эколог Домашов. Он отметил, что в чем бы ни была причина загрязнения снега, доля бишкекского смога в этом есть. И снег в столице будет отличаться от снега в регионах, так как в столице много факторов загрязнения.

Грязный снег в Узбекистане

В этот день, 17 ноября, в Узбекистане также выпал грязный снег. Власти соседней страны назвали причиной такого природного явления окутавшую страну пыльную бурю.

Песчано-пылевая буря накрыла несколько регионов Узбекистана в 11 ноября. Исследователи считают, что стихия пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в северо-восточной части Туркестанской области Казахстана.

Узбекские ученые проанализировали состав пыли в Ташкенте и пришли к выводу, что по своей природе они являются стандартной пылью.

«Опасность может представлять только ее повышенное количество в воздухе. В пыли отсутствуют опасные для здоровья человека тяжелые металлы, соли, пестициды», — сообщили в министерстве инновационного развития Узбекистана.

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице актуальна не первый год. Каждую зиму с наступлением холодов Бишкек покрывает смог из-за начала отопительного сезона и машин, которые загрязняют воздух.

Бишкек каждый год попадает в мировые и региональные лидеры рейтингов по загрязненности воздуха. По данным IQAir, на 17 ноября уровень загрязнения воздуха в столице составил 166 единиц. Это означает, что воздух в городе вредный.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Индекс воздуха считается по всем воздушным загрязнителям, и основной из них — микрочастицы PM2,5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Зимой 2019-2020 годов в Бишкеке проходили митинги — около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

В этом году Бишкек снова возглавил международный рейтинг городов мира по уровню загрязнённости воздуха IQ Air — показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 269 единиц. Это означает, что воздух в столице «очень вредный».

Также Бишкек недавно стал лидером по смогу в Центральной Азии. Ближе всех к Бишкеку по уровню загрязнения воздуха были Душанбе и Ашхабад.

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