В марте 2021 года Центр религиоведческих исследований Кыргызстана представил исследование «Радикализм онлайн: Анализ идей и ценностей насильственного экстремизма в Центральной Азии».

Центр проанализировал ценности, нарративы и интернет-сообщения, созданные и распространяемые запрещенными экстремистскими группами в пяти странах: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Исследование включает более 1,6 миллиона сообщений, содержащих религиозную риторику, дает представление о каналах распространения экстремистского контента, а также о воздействии сообщений на целевую аудиторию.

Объясняем в нашей инфографике, как граждан вербуют онлайн в Центральной Азии, что способствует радикализации и как ей противостоять.

Эксперт по вопросам безопасности и религии в Центральной Азии Икбалжан Мирсайитов поделился своими прогнозами о том, будет ли расти уровень радикализации в Кыргызстане и во всем регионе.

По его словам, все будет зависеть от социально-экономической и политической ситуации внутри стран в период пандемии и реакции руководства стран на ситуацию в Афганистане.

«Руководствам стран региона необходимо провести сейчас консультации между собой и на повестке дня должны быть несколько вопросов, которые нужно решать незамедлительно. Нужно принимать коллективное решение по вопросу границ, снижения уровня безработицы, подготовки противодействию идеологии запрещенной организации “Талибан”», — сказал он.

Он также перечислил причины, которые могут привести к отклику на сообщения экстремистов: социальная депрессия, поиск идентичности, низкая самооценка, поиск справедливости, ложные идеалы и ценности, экономические трудности, религиозная безграмотность (в отдельных случаях) и полное отсутствие критического мышления.

По его словам, сейчас в Кыргызстане противодействуют насильственному экстремизму и терроризму ГКНБ, МВД и Госкомиссия по делам религий. Однако все они работают с конкретным преступлением — если есть преступление, то есть и их реакция.

Мирсайитов подчеркнул, что пока госорганам сложно определить действия экстремистов на уровне «подготовки к радикальным действиям, приводящим к жертвам и насилию».

«Сейчас наблюдается некоторое затишье, в связи с пандемией и стабилизацией ситуации в Сирии и Ираке. Но ситуация в Афганистане, когда запрещенное во всем мире движение “Талибан” взяло под контроль страну, заставляет задуматься о некоторых профилактических и превентивных мерах. Думается, что сейчас нам необходимо работать именно в этом направлении, чтобы предотвратить проникновение идеологии “Талибана” в Кыргызстан», — сказал он.

Он добавил, что и на уровне мечетей очень сложно выявить людей, которые распространяют экстремистскую идеологию.

«Конечно, если приходят посторонние и начинают вести запрещенные разговоры, то имамы незамедлительно реагируют на это. Однако, на самом деле запрещенные организации и радикальные течения не ведут свои агитационные мероприятия в общественных местах. Скорее наоборот, они вылавливают нужных людей из числа прихожан мечети и просят прийти в другое место (квартиру, дом, кафе). Если авторитет имама большой среди населения, то все чужие люди будут взяты под контроль при помощи самих прихожан», — объяснил он.

По его мнению, властям страны нужно взять даават «под жесткий контроль». Даават — проповедование ислама с целью привлечь человека в исламскую веру.

«Нужно чтобы процесс давата был под полным контролем, в регионах и за рубежом (когда наши граждане выезжают в Пакистан, Индию, Турцию, Бангладеш). Хотя, конечно, в период пандемии выезд ограничен, но в регионах страны до сих пор идет этот процесс», — говорит Мирсайитов.