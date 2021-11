В Бишкеке вечером 27 августа 2021 года на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя инспектор Патрульной службы милиции выстрелил в Чынгыза Абдыраева из табельного оружия. В результате полученного ранения мужчина скончался. Этот случай вызвал общественный резонанс и стрелявшего милиционера задержал ГКНБ, а позже он был уволен из органов. Задержаны были и трое его коллег — их подозревали в укрывательстве особо тяжкого преступления. 17 ноября стало известно, что Первомайский районный суд Бишкека 15 сентября отпустил троих задержанных милиционеров под подписку о невыезде до окончания досудебного производства. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда. Просьбу об изменении меры пресечения внесла Генеральная прокуратура. Кроме этого в суде сообщили, что стрелявшего в Абдыраева заключили под стражу до 27 октября 2021 года. Отмечается, что суд не продлил его арест и это был последний судебный акт. Однако в суде не сообщили был ли бывший милиционер отпущен под домашний арест или под подписку о невыезде. Между тем пресс-служба ГКНБ сообщила изданию Sputnik, что он находится в СИЗО Госкомитета.

