В Бишкеке открыли дополнительную точку продаж угля — проспект Ден Сяопина, 306/2а. Там твёрдое топливо можно приобрести по цене 3 000 сомов за тонну. Об этом пишет информагентство «Кабар» со ссылкой на госпредприятие «Кыргызкомур». Топливная база. Фото: КНИА «Кабар» В госпредприятии отметили, что дополнительную точку продажи угля по сниженной цене открыли, «учитывая высокий спрос у населения на твёрдое топливо». «Таким образом, продажа угля по сниженной цене в Бишкеке осуществляется в двух точках по следующим адресам: улица Мурманская 1Б/1, проспект Ден Сяопина, 306/2а», — добавили в «Кыргызкомуре». В госпредприятии журналисту «Клоопа» сообщили, что сейчас на складах есть 1 360 тонн угля. «Ночью ещё 50 камазов угля привезли. Планируем открыть ещё склады», — рассказали в «Кыргызкомуре». Очередь за углём 16 ноября в Бишкеке по улице Мурманская, 1б/1 начали продавать уголь по сниженной стоимости — 3 000 сомов за тонну. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью. Очередь за углём 16 ноября. Фото: Ислам Розиев / Kloop.kg Уголь по сниженной стоимости начали продавать после того, как президент Садыр Жапаров пообещал, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». За углем по 3 тысячи сомов за тонну приехали не только из Бишкека, но и из далеких сел. По словам людей в очереди, тонна угля в этом году стоит 6-7 тысяч сомов и они просто не могут себе позволить его. Из-за повышенного спроса в первый день продажи угля по заниженной стоимости в Бишкеке образовалась очередь из тысячи человек. Однако, его хватило только 130 семьям. В Кыргызскомуре «Клоопу» сообщили, что продали 200 тонн угля. По словам людей из очереди, ворота закрыли и сказали, чтобы приходили завтра или послезавтра.

