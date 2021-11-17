Минздрав объявил тендер на строительство нового корпуса Городской детской больницы скорой медицинской помощи Бишкека.
Руководитель реализации этого проекта Нуртазин Джетыбаев рассказал «Клоопу», что тендер продлится до 19 ноября 2021 года.
По его словам, это межправительственный проект с Саудовской Аравией, согласно которому Саудовский фонд развития предоставит Кыргызстану $30 млн в кредит с пятилетней отсрочкой.
При этом он уточнил, что точная сумма средств на строительство и оборудование будет известна «по итогам тендера».
Джетыбаев также отметил, что строительство больницы не могут начать уже не первый год.
«Никак не могут собрать проектную документацию», — заявил он.
Кредитное соглашение с Саудовским фондом развития было подписано еще в 2017 году.
В администрации президента тогда отметили, что целью проекта является «реконструкция и расширение детской больницы, способной в любое время суток обеспечить детское население не только города, но и близлежащих районов качественной медицинской помощью».
Детская многопрофильная больница в Бишкеке работает с 1964 года. Она рассчитана на 375 стационарных и 18 реанимационных коек. В этой больнице оказывают плановую и экстренную педиатрическую и хирургическую медицинскую помощь детям.