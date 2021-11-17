Минздрав объявил тендер на строительство нового корпуса Городской детской больницы скорой медицинской помощи Бишкека.

Городская детская больница скорой помощи. Фото: Минздрав

Руководитель реализации этого проекта Нуртазин Джетыбаев рассказал «Клоопу», что тендер продлится до 19 ноября 2021 года.

По его словам, это межправительственный проект с Саудовской Аравией, согласно которому Саудовский фонд развития предоставит Кыргызстану $30 млн в кредит с пятилетней отсрочкой.

При этом он уточнил, что точная сумма средств на строительство и оборудование будет известна «по итогам тендера».

Джетыбаев также отметил, что строительство больницы не могут начать уже не первый год.

«Никак не могут собрать проектную документацию», — заявил он.

Кредитное соглашение с Саудовским фондом развития было подписано еще в 2017 году.

В администрации президента тогда отметили, что целью проекта является «реконструкция и расширение детской больницы, способной в любое время суток обеспечить детское население не только города, но и близлежащих районов качественной медицинской помощью».

Детская многопрофильная больница в Бишкеке работает с 1964 года. Она рассчитана на 375 стационарных и 18 реанимационных коек. В этой больнице оказывают плановую и экстренную педиатрическую и хирургическую медицинскую помощь детям.