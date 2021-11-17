Смог в Бишкеке. Скриншот видео КТРК

Пресс-служба кабинета министров 17 ноября сообщила, что в стране создана чрезвычайная межведомственная комиссия для борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Комиссия также займется принятием неотложных мер по охране здоровья граждан и разработкой решений для борьбы со смогом.

«Решение принято для принятия неотложных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке, выявления причин и источников загрязнения воздушной среды», — сообщили в кабмине.

Главой новой комиссии назначили мэра столицы Айбека Джунушалиева. Ранее 15 ноября глава кабмина Акылбек Жапаров уже поднимал тему загрязнения воздуха в столице. Тогда он поручил мэрии усилить работу по экологическим вопросам.

В комиссию войдут госорганы и местные органы самоуправления. Команда под управлением мэра займется мерами по снижению вреда и охране здоровья граждан. Также комиссия сделает оценку проблем загрязнения воздуха в столице и найдет их источники.

При этом кабмин признает, что решить проблему с загрязнением воздуха в столице сложно. Однако, по словам главы кабмина, президент Садыр Жапаров «поручил решить эту проблему в течение 3-4 лет».

«Чрезвычайная комиссия уже сегодня наделена особыми полномочиями в принятии других мер, которые необходимы для снижения уровня загрязнения воздуха», — сказал Акылбек Жапаров.

Проблема смога в столице актуальна не первый год. Каждую зиму с наступлением холодов Бишкек покрывает смог из-за начала отопительного сезона и машин, которые загрязняют воздух.

Власти Бишкека, как и правительство, неохотно борются со смогом и в целом не озабочены проблемой экологии в столице. По этой причине Бишкек каждый год попадает в мировые и региональные лидеры рейтингов по загрязненности воздуха.

Одним из решением проблемы смога власти видят в газификации столичного ТЭЦ и жилмассивов, где все еще используют уголь для отопления домов. Однако пока план по газификации не так успешен.

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