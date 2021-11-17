Пресс-служба МЧС сообщила, что в ночь на 17 ноября сгорела средняя школа в Каргалыкском сельском округе Тогуз-Тороузского района в Джалал-Абаде.

Пожар в школе в Каргалыкском сельском округе в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба МЧС Пожар в школе в Каргалыкском сельском округе в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба МЧС

Информация о пожаре поступила в 00:10 часов. По данным МЧС, на месте происшествия работали два пожарных расчета и 10 спасателей. Пожар был локализован в 01:03 и полностью потушен в 07:10 часов.

В ведомстве отметили, что в результате полностью сгорела крыша школы площадью 480 кв метров. Причина возникновения пожара еще уточняется.

Где теперь учатся дети — пока неизвестно. В минобразования пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

Школы в Кыргызстане

В Кыргызстане не хватает школ для детей. Во многих столичных школах в одном классе учатся по 40 детей. А в селах здания школ находятся в критическом состоянии.

По последним официальным данным, аварийных школ в Кыргызстане насчитывается 204 – это каждая десятая школа в стране. Просто находиться, а тем более учиться в таких помещениях опасно для жизни. Тем не менее в них продолжают проводить уроки.

Аварийные школы годами не могут отремонтировать, а запланированные новые школы — возвести. Будет ли пострадавшая от катаклизма школа в приоритете — неизвестно.

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