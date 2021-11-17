Водители грузовиков, которые перевозят уголь с месторождения Кара-Кече, выступили против занижения цен на уголь.

В СМИ распространили видео, в котором недовольные работники заявили, что они «без еды и воды уже несколько дней ждут уголь в Кара-Кече».

Что говорят водители?

Водители возмущены тем, что им приходится ждать погрузку твёрдого топлива — в карьере пока грузят машины, которые отправляются в Бишкек для продажи по 3 тысячи сомов. Такую стоимость власти установили 16 ноября.

«Властям нужно было написать график и сообщить всем, что будет так, то есть будут грузить [уголь] только в такие грузовики с низкими ценами, и мы бы были дома в тепле», — заявил один из собравшихся.

По их словам, за 3 тысячи водитель не покроет свои расходы, даже на колеса и топливо.

«Многие водители живут на съемных квартирах, цена на одно колесо 22 тысячи сомов. Масло, сахар дорогие, за аренду машин платить надо водителям, продукты очень дорогие», — отметили они.

Видео: Kaktus.Media

Что говорят в «Кыргызкомуре»?

В пресс-службе «Кыргызкомура» журналисту «Клоопа» ответили, что водители привыкли зарабатывать за каждый рейс по 80 тысяч сомов, поэтому они не хотят везти уголь по заниженной цене.

«Начальная цена угля из Кара-Кече 1 330 сомов за тонну. Водители не покупают шины после каждого рейса и не меняют моторы. Они привыкли зарабатывать по 80 тысяч сомов, поэтому они выступают против этого лимита», — заявила пресс-секретарь Жийде Зоотпекова.

Пресс-секретарь «Кыргызкомура» Жийде Зоотпекова. Фото: Сайт «Кыргызкомура»

Она также добавила, что водители и ранее ждали погрузку угля по 3-4 дня.

По ее словам, на 17 ноября из угольного карьера Кара-Кече в Бишкек приехали уже 24 машины, еще 50 машин в пути.

«Лимит на стоимость угля установили не только на завтра и послезавтра. Правительство планирует удерживать его до конца декабря. Чтобы перекупщики не скупили по низкой цене и не продавали по завышенной, уголь продают только по две тонны на семью», — рассказала Зоотпекова.

Лимит на цену угля

Госпредприятие «Кыргызкомур» 16 ноября сообщило, что в Бишкеке по улице Мурманская, 1б/1 начали продавать уголь по сниженной стоимости.

Так, по данным госпредприятия, тонну угля продают по 3 тысячи сомов. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью.

В «Кыргызкомур» пояснили, что такое лимит установили, чтобы избежать спекуляции от перекупщиков, однако лимит планируют убрать в «ближайшее время».

«В настоящее время в столицу едут 16 машин угля, каждая — с 25-30 тоннами угля», — сообщили в госпредприятии.

Цены на уголь снизили после того, как президент Садыр Жапаров на встрече с жителями жилмассива образованного возле ТЭЦ-2 Бишкека пообещал, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена».

По данным Госантимонополии, в ноябре в Бишкеке и Оше цена на уголь варьировалась от 2 500 сомов до 8 500 за тонну угля (в зависимости от типа угля и места добычи). В антимонополии отмечали, что нестабильная ценовая ситуация сложилась, так как связи с недостаточными объемами поставок угля от «Кыргызкомур».