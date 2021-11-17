Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 712 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 77 человек.
- Бишкек — 27;
- Чуйская область — 23;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 6;
- Баткенская область — 4.
В Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 182 605 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 177 108 человек.
По данным штаба, на 17 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 521 пациент. Еще 734 человека лечатся амбулаторно.
Также на 17 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 50 тысяч человек, а вторую — более 830 тысяч кыргызстанцев.