Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 712 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 77 человек.

Бишкек — 27;

Чуйская область — 23;

Ошская область — 7;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 6;

Баткенская область — 4.

В Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 182 605 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 177 108 человек.

По данным штаба, на 17 ноября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 521 пациент. Еще 734 человека лечатся амбулаторно.

Также на 17 ноября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 50 тысяч человек, а вторую — более 830 тысяч кыргызстанцев.