В марте 2021 года правозащитная организация «Справедливость» сообщила, что представители кыргызстанки Розы Горбаевой подали иск на десять миллионов сомов в Первомайский районный суд Бишкека.

Иск подан на основании признания Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) факта дискриминации. 51-летняя Роза Горбаева стала первой женщиной из Кыргызстана, по жалобе которой КЛДЖ принял решение.

Кроме того, это первое подобное обращение из Кыргызстана.

Однако 16 ноября стало известно, что суд вынес решение о выплате всего 50 тысяч сомов, «что в 200 раз меньше требуемой суммы», как отметили в «Справедливости».

«Суд издевательство над женщиной оценил всего в 50 тысяч сомов, удовлетворив иск лишь частично. Мы приветствуем решение суда в части того, что суд имплементировал [выполнил международные обязательства страны на государственном уровне, прим.ред.] решение комитета ООН. Однако мы категорически не согласны с суммой компенсации, поскольку сумма требуемой компенсации не соизмерима с тяжестью нарушенных прав — суд в 200 раз сократил размер компенсации, который мы считали справедливым», — заявил адвокат организации Сардорбек Абдухалилов.

В организации отметили, что Горбаева намерена обжаловать решение Первомайского районного суда.

Первомайский райсуд не в первый раз рассматривает дела, связанные с решениями Комитета ООН по правам человека в адрес Кыргызстана. В частности, там рассматривалось дело о пытках Улана Назаралиева.

Комитет ООН признал Назаралиева жертвой пыток милиционеров и постановил взыскать в его пользу с государства компенсацию. В суде вынесли решение о компенсации — она составила 50 тысяч сомов вместо 3 млн сомов, указанных в иске.

История Горбаевой

Роза Горбаева содержалась в шести изоляторах временного содержания (ИВС) ОВД Кыргызстана несколько лет. Она утверждала, что не совершала преступление, за которое была задержана, и что была вынуждена оговорить себя под пытками.

В своей жалобе в комитет ООН, Горбаева заявила, что в ИВС, где персонал состоит только из мужчин, она подвергалась дискриминации по признаку пола, и привела доказательства этих фактов.

Кроме того, по ее словам, обыскивали ее только мужчины из персонала ИВС, хотя по закону личный досмотр должен осуществлять сотрудник того же пола, что и обвиняемый.

Душ и туалет находился на видном для надзирателей-мужчин месте – женщина не могла приватно сходить в душ и туалет. В некоторых ИВС туалет заменяло ведро, которое стояло в полутора метрах от спальных мест.

По данным правозащитников, ранее женщина обращалась в суды Кыргызстана, чтобы добиться компенсации за нанесение морального вреда из-за условий содержания в ИВС в размере 1 млн сомов, но успеха не добилась.

Правозащитники отметили, что содержание Горбаевой в этих ИВС «унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер».

Добиться того, чтобы дело попало на рассмотрение в Комитет ООН очень сложно, так как для этого необходимо исчерпать все средства правовой защиты на национальном уровне.

В мае 2018 года после того, как все способы защиты в Кыргызстане были исчерпаны, правозащитники Джалал-Абадской организация «Справедливость» подали первую жалобу. Их сообщение было зарегистрировано Комитетом ООН 26 сентября 2018 года.

В июне 2020 года профильная рабочая группа ООН на 47-ой сессии попросила свой секретариат подготовить рекомендации по шести делам, в том числе, по делу Горбаевой.

По словам адвоката «Справедливости» Сардорбека Абдухалилова, жертвы дискриминации получили возможность обращаться в этот Комитет в 2002 году – тогда Кыргызстан принял и ратифицировал протокол Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.