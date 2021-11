Мэр Москвы Сергей Собянин 17 ноября высказался о количестве мигрантов, работающих на стройках столицы России. Об этом сообщило агентство городской информации. Во время осмотра одного из новых домов в московском районе в разговоре с гендиректором фирмы-подрядчика Алексеем Добашиным, мэр сказал, чтобы компания меньше привлекала мигрантов в строительстве домов. «Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал мэр Москвы. Добашин сообщил, что за последний год количество строителей мигрантов, работающих на объектах компании, сократилось на 15%. Он добавил, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей. Читать еще: На родине работы нет, а в России их никто не ждет. Как пандемия изменила жизнь мигрантов из Центральной Азии? В России уже не первый раз поднимают вопрос с квалификацией рабочих мигрантов из Центральной Азии. В октябре стало известно, что Россия хочет проверять квалификацию строителей-мигрантов из Кыргызстана перед въездом в страну. Тогда президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сказал, что проверку квалификации в первую очередь начнут среди мигрантов из Узбекистана. Далее, до конца 2021 года её введут и среди таджикских и беларуских мигрантов. По словам Глушкова, такое решение было принято из-за того, что 80% строительных мигрантов в России приходится именно на граждан этих трёх стран. Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов с начала пандемии коронавируса, когда многие трудовые мигранты начали возвращаться к себе на Родину. Глава ФСИН предложил заменить их заключенными, которым необходимо социализироваться. Его поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. Однако глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение директора ФСИН. Он заявил, что трудовые мигранты квалифицированы, а заключенных некому учить той или иной работе. Читать еще: Мне бы славян. «Новая газета» о предвыборной войне России против мигрантов

