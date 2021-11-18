Действующий депутат и кандидат-одномандатник по Ленинскому округу Бишкека Камчыбек Жолдошбаев организовал массовый подкуп избирателей через своих родственников. Об этом говорится в письме от ГКНБ, опубликованном на сайте ЦИК в реестре жалоб и нарушений.

По данным Госкомитета, Жолдошбаев склонил за деньги к массовому подкупу квартальных и домкомов Ленинского района столицы.

Камчыбек Жолдошбаев. Фото: пресс-служба парламента

В письме также подтверждается информация о том, что 16 ноября с поличным при раздаче денег избирателям задержали свата Жолдошбаева.

«Сыдыков М.О. [сват Жолдошбаева] осуществил раздачу 8 тысяч сомов среди 4-х избирателей Ленинского района, после чего был задержан с поличным. В ходе проведенного обыска и досмотра машины Сыдыкова были обнаружены 39 тысяч сомов возможно предназначенные для раздачи среди избирателей, о чём свидетельствуют обнаруженные списки избирателей с адресами проживания», — говорится в письме.

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В ГКНБ также сообщили, что 16 ноября провели «неотложный обыск» в домах двух агитаторов Жолдошбаева. В результате обыска сотрудники Госкомитета нашли 138 тысяч сомов и списки избирателей.

Задержанного свата Жолдошбаева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В Госкомитете добавили, что проводят следствие и «выявляют других лиц, вовлечённых в эту схему по подкупу населения в пользу кандидата Камчыбек Жолдошбаева».

На сайте ЦИК говорится, что письмо от ГКНБ по поводу Жолдошбаева находится на рассмотрении Координационной группа оперативного реагирования.

Ранее в МВД сообщили, что с начала предвыборной агитационной кампании зарегистрировано 28 преступлений, 21 из которых – по статье «Подкуп избирателей». Также за этот период зарегистрировали 37 проступков, 18 из них — по статье «Злоупотребление административным ресурсом».

Жолдошбаев стал широко известным, после того, как сказал, что ему стыдно за депутатов, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».

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Парламентские выборы

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано около 300 кандидатов.

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