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Как работает морг? И в каких условиях трудятся судмедэксперты?

Гулиза Урустамбек кызы провела день в Республиканском центре судмедицины. Посмотрите ее фоторепортаж.

В Бишкеке всего два морга и один из них — как раз Республиканский центр судебной медицины. Патологоанатом Марат Моношов работает здесь уже 23 года.

Морг расположен на первом этаже здания. Он светел и свежевыбелен, запах краски смешался с запахом мертвечины. Сами сотрудники морга к запаху давно привыкли.

Патологоанатом Моношов сравнивает свою работу с трудом детективов, ведь ему приходится изучать тела мертвых, чтобы узнать время и причину смерти. Даже спустя два десятка лет работы патологоанатомом отдельные случаи смерти его сильно задевают — когда ему приходится исследовать тела погибших детей.

Он рассказывает, что ежедневно в морг поступает от 10 до 15 тел. Родственники погибших часто против, чтобы тело находилось в морге, но без осмотра патологоанатома они не получат свидетельство о смерти. Однако есть и тела людей, чьих близких так и не нашли.

В Кыргызстане немногим больше 100 судмедэкспертов — по словам Моношова, немногие хотят работать в этой сфере, в том числе из-за низкой оплаты труда.

Кроме того, условия труда часто также оставляют желать лучшего. Например, сам Республиканский центр привлек внимание журналистов в 2017 году. Тогда на поселок под Бишкеком — Дачи СУ — рухнул самолет и множество людей погибли. Их тела свозили в центр и люди увидели, что патологоанатомы вынуждены работать со старым оборудованием в месте с прогнившими трубами. Стены были покрыты плесенью, часть стен и вовсе проломлена, а специалисты использовали в качестве оборудования кухонные ножи, пилы и другие инструменты для дома.

Фотопроект реализован в рамках проекта MediaJasa при поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан.