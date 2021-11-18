Пресс-служба президента сообщила, что 18 ноября Садыр Жапаров, подъезжая к Дому правительства поговорил с жителями жилмассива «Жер-Ынтымак» Бишкека, которые собрались в этот день на митинг.

Граждане устроили митинг, требуя узаконить их земельные участки. Собравшиеся рассказали, что они в течение 15 лет не могут получить «красные книги» на свои земли, так как участок, где расположен жилмассив официально является санитарно-защитной зоной.

Митинг жителей жилмассива «Жер-Ынтымак». Фото: пресс-служба президента

В жилмассиве проживают около 5-10 тысяч жителей в 1 300 домах. Митингующие также сообщили, что они не могут пользоваться госуслугами, из-за отсутствия прописки. Поэтому они просят власти узаконить их жилье.

При этом они добавили, что за время жизни в жилмассиве они не ощутили вред здоровью, хотя их участок считается санитарно-защитной зоной.

Жапаров во время разговора с митингующими сказал, что в жилмассив отправят специалистов и после их заключения примут решение. Он добавил, что вопрос с трансформацией земель решается поэтапно и на это нужно время.

Глава страны подчеркнул, что митинги не помогут им решить земельный вопрос.

«Хочу донести до всех, что те, кто когда-то незаконным путем захватил земли и теперь пытается с помощью митингов требовать у государства решить их вопрос, ничего тем самым не добьются. Митинги не способствуют стабилизации или улучшению ситуации – это должны понять все. Отныне не будет такого беспредела, как раньше, когда самовольно захватывали земли. В отношении лиц, нарушивших закон, будут приняты соответствующие меры. Мы идем по пути правового государства и должны научиться жить по закону», — заявил Жапаров.