Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова в интервью изданию Vesti.kg высказался о ситуации вокруг кандидата в депутаты Дастана Бекешева. Его подозревают в том, что он якобы выплачивал агитаторам средства вне избирательного фонда, а также привлекал несовершеннолетних к агитации.

Нуржан Шайлдабекова

По словам Шайлдабековой, от ГКНБ в ЦИК уже поступила жалобу в отношении Бекешева. На сайте Центризбиркома в реестре жалоб и нарушений говорится, что «информация передана для проверки в Контрольно-ревизионную группу ЦИК».

«С учетом принципа соразмерности коллеги рассмотрят материалы, поступившие от правоохранительных органов в отношении кандидата Дастана Бекешева. Безусловно, есть основания отменить регистрацию в таких нарушениях, как подкуп избирателей. Привлечение детей мы относим к нарушениям правил агитации. Не думаю, что такое нарушение служит основанием для отмены регистрации», — сообщила глава ЦИК.

По её словам, к обсуждению поступившей жалобы в отношении Бекешева члены Центризбиркома приступят 18 ноября.

Ранее Дастану Бекешева в ЦИК вынесла предупреждение за преждевременную агитацию. По словам члена ЦИК Кайрата Маматова, при наличии двух и более нарушений комиссия должна рассмотреть вопрос прекращения участия кандидата в выборах.

Что произошло с Бекешевым?

Дастан Бекешев — кандидат-одномандатник по Октябрьскому округу Бишкека. Он участвуют в парламентских выборах, назначенных на 28 ноября 2021 года.

15 ноября Бекешева почти 4 часа допрашивали в ГКНБ. Позже в Госкомитете сообщили, что кандидат якобы привлекал к своей агитации несовершеннолетних и платил им вне избирательного фонда.

Дастан Бекешев после допроса.

В ГКНБ добавили, что начали досудебное производство «по факту нарушений избирательного законодательства». Расследование идет по статье «Незаконное использование средств при проведении выборов или референдумов».

Сам Бекешев все обвинения опровергает. Он считает всё это применение административного ресурса.

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