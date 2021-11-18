В конце апреля 2021 года в Баткенской области произошел вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границы, который унес жизни 36 кыргызстанцев.

После этого власти Кыргызстана принялись за восстановление разрушенных сел в Лейлекском районе области. Однако сейчас местные жители села Максат сообщили изданию 24.kg, что в селе упали недавно установленные электрические столбы.

Они рассказали, что у них уже два дня нет электроэнергии. Активисты, создавшие сайт «Убада Баткен», где отслеживают обещания властей, также сообщают о проблемах жителей.

Упавший столб в селе Максат. Фото: 24.kg

По их данным, в новом городке «Мадина», построенном для пострадавших во время конфликта, уже испортились канализационные люки. Об этом активисты узнали 25 октября во время поездки в городок.

«На строительство канализации в городке “Мадина” израсходовано 8 миллионов 681 тысяча 188 сомов. Однако качество его люков не соответствует требованиям. В результате, за короткое время стали ломаться крышки люков», — рассказали активисты.

Жителям пришлось прикрыть дыры в люках кусками заборов, чтобы дети в них не упали.

Кроме этого, по словам активистов, жители городка рассказали, что они столкнулись с нехваткой чистой питьевой воды.

Разбитые канализационные люки в городке «Мадина». Фото: Активисты «Убада Баткен»

В конце октября полпредство области отчиталось, что на открытый спецсчет для восстановления поступило 119 млн 659 тысяч сомов в виде пожертвований от граждан.

Приграничный конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 28 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт.

В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцах и 87 раненых.

Пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл. Были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

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Жизнь — в страхе, документы — на расстоянии руки, пуля — в шее. История Бүүсары из приграничного села Максат

Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.