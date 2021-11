Свердловский райсуд Бишкека 29 октября вынес приговор женщине, которая в начале августа сообщила о бомбе в столичном ЦУМе. Информация оказалась ложной. Суд признал 27-летнюю женщину виновной по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорил ее к выплате штрафа в 220 тысяч сомов. Женщина, сообщившая ложную информацию о бомбе в ЦУМе. Фото: пресс-центр ГКНБ «Была в шоковом состоянии» Сама женщина на суде полностью признала вину. По её словам, она испытывала финансовые трудности и 9 августа приехала в ЦУМ, чтобы встретиться со своим бывшим гражданским мужем. Женщина рассказала, что он работал в этом ТЦ и чинил телефоны. «В ходе разговора с М.Ш. [бывшим гражданским мужем] возник конфликт, он отказался помочь с жильем. В состоянии гнева, решила отомстить М.Ш., купила новую сим-карту, позвонила в ГКНБ и сообщила заведомо ложную информацию о заложенном взрывном устройстве и удержании заложников. На тот момент была в шоковом состоянии и не думала о последствиях. Рассчитывала, что ГУМ закроют на этот день и бывший муж не сможет работать», — рассказала она на суде. В приговоре суда отмечается, что он счёл в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, молодой возраст обвиняемой и отсутствие отягчающих обстоятельств. Ложное сообщение о бомбе в ЦУМе Вечером 9 августа сотрудники милиции оцепили здание ЦУМа в Бишкеке. Всех работников и посетителей эвакуировали из здания. Позже в милиции сообщили, что к ним поступил анонимный вызов о том, что в ЦУМе находится «подозрительная женщина в чёрном одеянии с пакетом в руках». В тексте приговора же говорится, что женщина позвонила в ГКНБ и сообщила о том, что «в ЦУМе некая женщина в хиджабе пришла с бомбой и держит в заложниках ребенка». Милиционеры проверили все здание, но не нашли подозрительного человека или подозрительный предмет. Примерно в 18:10 работников торгового центра начали впускать в здание. После, милиция оцепила здание ГУМа, который находится напротив ЦУМа. Но уже в 18:38 милиция сообщила, что информация о бомбе в ГУМе не подтвердилась и оцепление было снято.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!