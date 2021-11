Бекзад Абдурашидов. Скрин из видеообращения Абдурашидова к Садыру Жапарову на YouTube. Глава Сузакского айыл окмоту Джалал-Абадской области Бекзад Абдурашидов освобожден от должности. Информацию «Клоопу» подтвердили в полномочном представительстве президента по Джалал-Абадской области. Увольнение Абдурашидова В представительстве сообщили, что поводом для увольнения Абдурашидова стали жалобы местных жителей и депутатов местного кенеша. В Джалал-Абадской областной прокуратуре сообщили изданию «Азаттык», что заявители были недовольны действиями Абдурашидова при закупке угля для школ и во время пожара в здании айыл окмоту. Они считают, что он проявил халатное отношение во время этих событий. *10 октября произошел пожар в здании Сузакского айыл окмоту, в огне сгорели документы и мебель. В МЧС тогда сообщили, что возгорание произошло на складе, где хранился уголь. А местные жители собирали средства для восстановления здания самостоятельно. «Пожар нанес государству ущерб в размере 7,5 млн сомов. Это основание также послужило почвой для рекомендации в районную прокуратуру. Вторым основанием стали действия и деятельность айыл окмоту», — сообщили в прокуратуре. По этой причине Сузакская районная прокуратура 16 ноября предложила устранить нарушения и привлечь Бекзада Абдурашидова к дисциплинарному наказанию. *Согласно новому закону о местном самоуправлении, назначают и освобождают глав айыл окмоту акимы районов. Ранее это право принадлежало депутатам айыльных кенешей. Сам Абдурашидов опубликовал видеообращение к президенту Садыру Жапарову по поводу своего увольнения. В обращении он говорит, что с приходом на должность главы айыл окмоту он не желал сотрудничать с коррупционерами, и с тех пор ему не давали нормально работать. «Тогда бывший заместитель главы Сузакского айыл окмоту обратился с просьбой, “Бекзад, у меня есть долг в 30-40 чеков, я рассчитаюсь и поработаю 1-2 месяца”, но я ему не позволил — уволил. С того дня, как его уволили, я получил много звонков от вышестоящих властей области, многие люди встречались со мной и требовали его восстановления. Но я отказался назначать коррупционеров на какие-либо должности. С этого времени у меня начались неудачи в моей работе», — сказал Абдурашидов. «Под покровительством президента» Баратбек Сыдыкназаров и Шерзодбек Умарбеков. Коллаж: ky.kloop.asia Ранее произошел скандал, связанный с кандидатом от партии «Ишеним», братом Бекзада Абдурашидова Шерзодбеком Умарбековым. 13 ноября аким Сузакского района Баратбек Сыдыкназаров написал заявление в милицию на кандидата от партии «Ишеним» Шерзодбека Умарбекова. В заявлении руководитель района сообщил, что Умарбеков, прикрываясь именем президента, угрожал ему по телефону. Сыдыкназаров отметил, что Умарбеков сказал ему, что они находятся «под покровительством президента». Аким также добавил, что кандидат Умарбеков сказал ему, что с головы его родного брата, главы Сузакского айыл окмоту Бекзада Абдурашидова, «не должен упасть ни один волос». «На прошлой неделе в пятницу [Шерзодбек Умарбеков] связался со мной по WhatsApp и потребовал, чтобы с головы его брата, который руководит Сузакским айыл окмоту, “не упал ни один волос”. Мне пришлось обратиться в милицию, так как он сказал, что они [оба брата] находятся под покровительством президента», — сказал Сыдыкназаров в разговоре с ИА «Турмуш». Сузакское РОВД начало досудебное производство по статье «Запугивание или насилие в отношении государственного служащего». Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что те, кто использовал имя президента, будут привлечены к ответственности. Султанбаев также отметил, что это особенно актуально для кандидатов в Жогорку Кенеш. Шерзодбек Умарбеков и «админресурс» Шерзодбек Умарбеков — депутат Сузакского айыльного кенеша. В 2020 году в парламентских выборах он принимал участие от партии «Мекеним Кыргызстан». 9 ноября кандидат от №13 Сузакского избирательного округа Юлия Лилиенталь сделала видеообращение через соцсети и обвинила Шерзодбека Умарбекова в использовании админресурса. По словам Лилиенталь, кандидат от партии «Ишеним» привлек к кампании депутатов Сузакского айыльного кенеша и главу айыл окмоту. Лилиенталь отметила, что Умарбеков также «прикрывается именем президента». По словам Лилиенталь, Абдурашид Умарбеков — отец Шерзодбека и Бекзада — был представителем Садыра Жапарова на президентских выборах в январе. «Кандидат от “Ишеним” Шерзод Умарбеков ходит по сузакским мечетям и рассказывает, что партийный билет ему выдал сам президент Жапаров. А Садыр Жапаров говорил, что хочет видеть Шерзода Умарбекова в качестве кандидата от Сузакского избирательного округа. Мы надеемся получить ответ от президента, насколько это является правдой», — сказала Лилиенталь. Сузакское РОВД начало досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом». Во время следствия было подтверждено, что 3 ноября на агитмероприятии Умарбекова принимали участие депутаты Сузакского айыльного кенеша, власти уровня айыл окмоту и судья суда аксакалов. Во время допроса депутаты айыльного кенеша подтвердили, что они участвовали на мероприятии. А участие главы и сотрудников айыл окмоту не подтвердилось, по этой причине дело было прекращено. Выборы в парламент — 2021 Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

