В Бишкеке в одном из частных домов в жилмассиве «Кара-Жыгач» нашли повешенным 9-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района пишет информагентство «Кабар».

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство», — сообщили в милиции.

В УВД Октябрьского района добавили, что для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По официальным данным Генпрокуратуры, в 2020 году жертвами суицида стали 44 подростка из которых 13 человек покончили жизнь самоубийством только за три месяца карантина.

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