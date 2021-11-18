В Бишкеке 18 ноября очевидцы опубликовали видео, в котором водитель службы «Яндекс.Такси» провёз патрульного инспектора на капоте своего автомобиля.

По данным милиции, инцидент произошел сегодня в полдень на пересечении улиц Горького и Элебаева. Водителя остановили за нарушение ПДД, однако он отказался подчиниться требованиям патрульного инспектора. На видео очевидцев видно, что мужчина собирался скрыться с места, однако патрульный преградил ему путь встав напротив капота. Водителя это не остановило и он начал движение вместе с патрульным на его капоте.

В пресс-службе УПСМ «Клоопу» сообщили, что водителя задержали и доставили в УВД Октябрьского района. Дело зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».

Также по данным УПСМ, у водителя были неоплаченные штрафы и отсутствовали документы на автомобиль. Машину водителя доставили на штрафстоянку.