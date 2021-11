В селе Жалгыз-Жангак Сузакского района Джалал-Абадской области 17-летний школьник пытался совершить самоубийство, но его спасли. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, примерно в 17:18 по местному времени в МЧС поступила информация о том что школьник пытается спрыгнуть с высоковольтной электрической вышки. На место выехали 5 спасателей. Школьник на электрической вышке. Фото: пресс-служба МЧС «С помощью опытных спасателей были проведены 30-минутные переговоры, подросток пытавшийся покончить жизнь самоубийством, был спасен и передан родителям», — сообщили в МЧС. Однако не всегда сотрудникам МЧС удаётся отговорить желающих покончить с собой от их намерений. Так, в конце ноября в Бишкеке 22-летний парень спрыгнул с девятого этажа недостроенного здания. До этого в течение четырех часов с ним проводили переговоры психологи и спасатели. Молодой человек скончался по дороге в больницу. Так как парень в течение четырех часов находился на девятом этаже заброшенного здания, а СМИ все это освещали, люди следили за происходящим практически в прямом эфире. После смерти молодого человека в обществе начали критиковать действия спасателей. В МЧС же сообщили, что по факту смерти молодого кыргызстанца будет проведено внутреннее расследование. Читать по теме: Суицид 22-летнего Мунарбека в Бишкеке. Что известно?

