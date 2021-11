В кабмине рассказали о пяти основополагающих принципах своей работы. По словам, первого замглавы кабмина Арзыбека Кожошева это — «единство народа, территориальная неприкосновенность, семейные ценности, неуплата налогов приравнивается к госизмене, поддержка и защита внешних и внутренних инвесторов». Арзыбек Кожошев. Фото: пресс-служба кабмина Об этом Кожошев заявил на рабочем совещание по реализации программы развития Баткенской области на 2021-2035 годы и Закона Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области». В пресс-службе кабмина «Клоопу» пояснили, что, говоря про неуплату налогов, которая приравнивается к госизмене, Кожошев имел в виду «важность их уплаты». По его словам, реализация программы развития Баткенской области находится в «особом приоритете» кабмина. «Ежегодно в программе развития Баткенской области будет предусматриваться не менее 500 млн сомов на реализацию различных проектов социально-экономического характера. В настоящее время на реализацию проектов в трех районах области выделено 10 млн сомов на подготовку проектно-сметной документации», — сказал Кожошев. Рабочее совещание с членами кабмина. Фото: пресс-служба кабмина В пресс-службе кабмина добавили, что в ходе совещания также обсудили вопросы по строительству проектов ирригации, автодорог, документированию этнических кыргызов, трансформации земельных участков на приграничных территориях, а также по возмещению ущерба жителям Баткенской области. Ранее на встрече с турецкими бизнесменами президент Садыр Жапаров предложил им заняться инвестированием в Баткенскую область. По его словам, после придания области особого статуса это позволит улучшить качество жителей региона за счет социально-экономического развития. Он тогда пообещал, что на территории области будут специальные льготный налоговый и инвестиционный режимы. Также в регионе уберут таможенные пошлины на ввоз промышленных, полезных и необходимых товаров, а налог на прибыль снизят с 10% до 5%. Кабмин внес в парламент законопроект «О статусе Баткенской области» 4 мая. В июле депутаты парламента приняли его третьем чтении. Читать по теме: Садыр Жапаров предложил турецким бизнесменам инвестировать в Баткенскую область

