ЦИК единогласно приняла решение о снятии кандидата в депутаты по Ленинскому округу №26 Камчыбека Жолдошбаева. Об этом стало известно после завершения заседания комиссии.

На заседании выступил представитель ГКНБ с информацией о задержании близкого родственника этого кандидата 16 ноября. По версии следствия, сват Жолдошбаева (отец зятя кандидата) занимался подкупом голосов через домкомов и агитаторов округа.

Видео: YouTube-канал ЦИК Кыргызстана

Ранее ГКНБ в письме, опубликованном на сайте ЦИК в реестре жалоб и нарушений, сообщил, что Жолдошбаев склонил за деньги к массовому подкупу квартальных и домкомов Ленинского района Бишкека.

Сам Жолдошбаев не пришел на заседание «по состоянию здоровья, его интересы представлял Урмат Ороскулов. Уполномоченный представитель кандидата в ЦИК сообщил, что подкуп голосов был «личной инициативой» арестованного ГКНБ Мухтара Сыдыкова и что мужчина не входит ни в число официальных агитаторов, ни в число официальных руководителей штаба.

Жолдошбаев стал широко известным, после того, как сказал, что ему стыдно за депутатов, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».

Парламентские выборы

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано около 300 кандидатов.