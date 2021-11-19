Кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов 19 ноября заявил, что снимает свою кандидатуру с парламентской гонки.

Об этом Абдыкеримов заявил во время кастинга женихов, который организовал для своей родственницы Жибек Молдоевой. Он выдвигал свою кандидатуру по Нарынскому округу в качестве одномандатника.

Абдыкеримов Шарншенбек

Кто такой Шаршенбек Абдыкеримов

Абдыкеримов — действующий депутат от парламентской фракции «Кыргызстан». Абдыкеримов также возглавляет Национальный олимпийский комитет Кыргызстана. На предстоящие парламентские выборы он выдвинулся в качестве кандидата-одномандатника по Нарынскому избирательному округу.

Кроме этого, Абдыкеримов является основателем завода по производству алкоголя «Аю», который входит в состав компании «Аю Холдинг».

Так же известно, что ему принадлежат дома, помещения и земельные участки. Согласно декларации о доходах, в 2014 году экс-депутат получил 110 млн сомов за продажу земельного участка и 2 млн сомов за продажу автомобиля.

Кастинг для Молдоевой он объявил 11 ноября. Абдыкеримов распространил информацию о кастинге сразу в нескольких СМИ и оплатил публикации из средств для агиткампании.