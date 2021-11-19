Кабинет министров 16 ноября объявил выговор главе СЭЗ «Бишкек» Кудрету Тайчабарову за «невыполнение указа президента о мерах по обеспечению свободных, справедливых и прозрачных выборов». Информацию «Клоопу» подтвердил сам Тайчабаров.

Решение кабинета министров. Фото: сайт ЦИК

Тайчабаров сказал, что воспринял выговор кабмина, в качестве меры, «чтобы президент два раза не повторял одно и тоже».

«Если подам в суд, я выиграю, но подавать не буду. Так как обвинения ЦИК не такие серьезные, кабинет министров ограничился выговором. Если бы нарушение посчитали серьезным, уволили бы […] В том, что желаешь своей сестренке [удачи], ничего плохого нет», — сказал Тайчабаров.

Ранее ЦИК обратился в администрацию президента, с просьбой принять меры в отношении руководителя СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова.

Пост Тайчабарова, посвященный сестре

По информации ЦИК, 24 октября Тайчабаров опубликовал, пост посвященный сестре Адинай Мариповой, которая баллотируется в парламент от партии «Ынтымак». Пост состоял из четверостишия, в котором говорилось, что он очень хочет видеть сестру в парламенте.

Пост Тайчабарова, посвященный сестре. Фото: сайт ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил «Клоопу», что действия Тайчабарова расцениваются как вмешательство в выборный процесс и применение админресурса.

«Это моя личная страница, я никого не агитировал, а пожелал удачи сестре. К тому же, меня с 20 по 30 октября не было на рабочем месте, я лежал в больнице. Во время работы никакой агитации не было. […] Это неправильно то, что ЦИК сама не зная до конца законы принимает такие решения», — сказал он.

Также Тайчабаров отметил, что он не является государственным служащим, а СЭЗ «Бишкек» не финансируется из госбюджета.

Ранее 5 ноября Кудрет Тайчабаров подал в суд на издания «Азия Ньюс», NazarNews.org и Gezitter.org. Тайчабаров заявил, что издания исказили его слова, также он сказал, что «на него будет возбуждено уголовное дело» из-за публикаций. Чиновник потребовал от вышеуказанных СМИ компенсацию в размере 50 миллионов сомов.

Адинай Марипова — кто она?

Адинай Марипова — родная сестра Кудрета Тайчабарова, директора свободной экономической зоны «Бишкек». 23 апреля 2021 года она была назначена помощницей президента на общественных началах.

Марипова, в выборах в парламент в 2020 году числилась в списках партии «Мекенчил». Выборы прошли с грубейшими нарушениями и ЦИК отменила их результаты. Вышеуказанную партию основали Садыр Жапаров и его соратник, нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

До выборов Марипова была консультантом у депутата по кличке «Чемпион» Урмата Самаева.

Также Марипова работала в агитационной кампании Жапарова на президентских выборах. А на выборах в местные кенеши 11 апреля она поддерживала партию «Ата-Журт Кыргызстан». Эту партию связывают с Камчыбеком Ташиевым.

Выборы в парламент — 2021

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Читать по теме: