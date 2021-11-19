Кабинет министров 16 ноября объявил выговор главе СЭЗ «Бишкек» Кудрету Тайчабарову за «невыполнение указа президента о мерах по обеспечению свободных, справедливых и прозрачных выборов». Информацию «Клоопу» подтвердил сам Тайчабаров.
Тайчабаров сказал, что воспринял выговор кабмина, в качестве меры, «чтобы президент два раза не повторял одно и тоже».
«Если подам в суд, я выиграю, но подавать не буду. Так как обвинения ЦИК не такие серьезные, кабинет министров ограничился выговором. Если бы нарушение посчитали серьезным, уволили бы […] В том, что желаешь своей сестренке [удачи], ничего плохого нет», — сказал Тайчабаров.
Ранее ЦИК обратился в администрацию президента, с просьбой принять меры в отношении руководителя СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова.
Пост Тайчабарова, посвященный сестре
По информации ЦИК, 24 октября Тайчабаров опубликовал, пост посвященный сестре Адинай Мариповой, которая баллотируется в парламент от партии «Ынтымак». Пост состоял из четверостишия, в котором говорилось, что он очень хочет видеть сестру в парламенте.
Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил «Клоопу», что действия Тайчабарова расцениваются как вмешательство в выборный процесс и применение админресурса.
«Это моя личная страница, я никого не агитировал, а пожелал удачи сестре. К тому же, меня с 20 по 30 октября не было на рабочем месте, я лежал в больнице. Во время работы никакой агитации не было. […] Это неправильно то, что ЦИК сама не зная до конца законы принимает такие решения», — сказал он.
Также Тайчабаров отметил, что он не является государственным служащим, а СЭЗ «Бишкек» не финансируется из госбюджета.
Ранее 5 ноября Кудрет Тайчабаров подал в суд на издания «Азия Ньюс», NazarNews.org и Gezitter.org. Тайчабаров заявил, что издания исказили его слова, также он сказал, что «на него будет возбуждено уголовное дело» из-за публикаций. Чиновник потребовал от вышеуказанных СМИ компенсацию в размере 50 миллионов сомов.
Адинай Марипова — кто она?
Адинай Марипова — родная сестра Кудрета Тайчабарова, директора свободной экономической зоны «Бишкек». 23 апреля 2021 года она была назначена помощницей президента на общественных началах.
Марипова, в выборах в парламент в 2020 году числилась в списках партии «Мекенчил». Выборы прошли с грубейшими нарушениями и ЦИК отменила их результаты. Вышеуказанную партию основали Садыр Жапаров и его соратник, нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
До выборов Марипова была консультантом у депутата по кличке «Чемпион» Урмата Самаева.
Также Марипова работала в агитационной кампании Жапарова на президентских выборах. А на выборах в местные кенеши 11 апреля она поддерживала партию «Ата-Журт Кыргызстан». Эту партию связывают с Камчыбеком Ташиевым.
Выборы в парламент — 2021
Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.
Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.