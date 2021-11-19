Кабинет министров 16 ноября объявил выговор главе СЭЗ «Бишкек» Кудрету Тайчабарову за «невыполнение указа президента о мерах по обеспечению свободных, справедливых и прозрачных выборов». Информацию «Клоопу» подтвердил сам Тайчабаров.

Решение кабинета министров. Фото: сайт ЦИК

Тайчабаров сказал, что воспринял выговор кабмина, в качестве меры, «чтобы президент два раза не повторял одно и тоже».

«Если подам в суд, я выиграю, но подавать не буду. Так как обвинения ЦИК не такие серьезные, кабинет министров ограничился выговором. Если бы нарушение посчитали серьезным, уволили бы […] В том, что желаешь своей сестренке [удачи], ничего плохого нет», — сказал Тайчабаров.

Ранее ЦИК обратился в администрацию президента, с просьбой принять меры в отношении руководителя СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова.

Пост Тайчабарова, посвященный сестре

По информации ЦИК, 24 октября Тайчабаров опубликовал, пост посвященный сестре Адинай Мариповой, которая баллотируется в парламент от партии «Ынтымак». Пост состоял из четверостишия, в котором говорилось, что он очень хочет видеть сестру в парламенте.

Пост Тайчабарова, посвященный сестре. Фото: сайт ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил «Клоопу», что действия Тайчабарова расцениваются как вмешательство в выборный процесс и применение админресурса.

«Это моя личная страница, я никого не агитировал, а пожелал удачи сестре. К тому же, меня с 20 по 30 октября не было на рабочем месте, я лежал в больнице. Во время работы никакой агитации не было. […] Это неправильно то, что ЦИК сама не зная до конца законы принимает такие решения», — сказал он.

Также Тайчабаров отметил, что он не является государственным служащим, а СЭЗ «Бишкек» не финансируется из госбюджета.

Ранее 5 ноября Кудрет Тайчабаров подал в суд на издания «Азия Ньюс», NazarNews.org и Gezitter.org. Тайчабаров заявил, что издания исказили его слова, также он сказал, что «на него будет возбуждено уголовное дело» из-за публикаций. Чиновник потребовал от вышеуказанных СМИ компенсацию в размере 50 миллионов сомов.

Адинай Марипова кто она?

Адинай Марипова родная сестра Кудрета Тайчабарова, директора свободной экономической зоны «Бишкек». 23 апреля 2021 года она была назначена помощницей президента на общественных началах.

Марипова, в выборах в парламент в 2020 году числилась в списках партии «Мекенчил». Выборы прошли с грубейшими нарушениями и ЦИК отменила их результаты. Вышеуказанную партию основали Садыр Жапаров и его соратник, нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

До выборов Марипова была консультантом у депутата по кличке «Чемпион» Урмата Самаева.

Также Марипова работала в агитационной кампании Жапарова на президентских выборах. А на выборах в местные кенеши 11 апреля она поддерживала партию «Ата-Журт Кыргызстан». Эту партию связывают с Камчыбеком Ташиевым.

Выборы в парламент — 2021

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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