В Бишкеке Военная прокуратура 18 ноября задержала замначальника столичного УВД Октябрьского района Бегайым Турапову. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В ведомстве добавили, что её задержали по делу о пытках многодетной матери Асыл Талиповой. Однако, в чём Турапову подозревают не уточнили. ИА 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Турапову подозревают в злоупотреблении должностным положением. Ранее по этому делу задержали начальника следственного отдела УВД Октябрьского района. Дело Асыл Талиповой В начале октября мать шестерых детей Асылу Талипову, подозреваемую в мошенничестве, вызвали на допрос, после чего задержали. По слова её адвоката Каната Хасанова, во время допроса Талипова «отпросилась выйти в аптеку, а когда пришла, следователь сказала, что подозреваемая хочет скрыться, и взяла ее под стражу». После этого Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. Позже, 22 октября сотрудники военной прокуратуры задержали начальника УВД Октябрьского района столицы Уланбека Аалиева, а также экс-замглавы следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя Рамазан кызы Айсулуу. Начальник УВД Октябрьского района Бишкека Уланбек Аалиев. Фото: AKIpress Тогда в Генпрокуратуре сообщили, что их подозревают в пытках, вымогательстве взятки и злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, милиционеры вымогали деньги в особо крупном размере под предлогом ареста одной женщины. «В целях достижения цели, начальником УВД района в сговоре с отдельными лицами УВД неоднократно оказывалось психологическое и моральное давление на неё, которая является многодетной матерью-одиночкой, путем вызова в УВД Октябрьского района», — говорится в сообщении надзорного органа. По этим фактам начали досудебное производство по статьям «Пытки», «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки». Аалиева Первомайский райсуд водворил в СИЗО ГКНБ до 21 декабря.

