Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 10 ноября их сотрудники выявили факт агитации со стороны главы Базар-Коргонского филиала «Кадастр» в отношении кандидата в депутаты.

По их данным, чиновник проводил агитацию в пользу кандидата от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Материалы по этому делу передали в ОВД и координационную группу Базар-Коргонского района.

В ГКНБ отметили, что проверка подтвердила факт агитации и зарегистрировали в журнале учета информации. После этого чиновник получил «строгий выговор».

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов, односельчанин главы ГКНБ, в прошлом член «Мекенчил», партии Ташиева. Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас был кандидатом в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».