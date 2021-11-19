Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 19 ноября глава ведомства Камчыбек Ташиев открыл новое здание спецслужбы по городу Ош и Ошской области.

Новое здание ГКНБ построили в Узгенском районе. Отмечается, что здание оборудовано всей техникой для сотрудников.

Камчыбек Ташиев на открытии нового здания ГКНБ. Фото: Госкомитет

Во время открытия Ташиев сказал, что в период избирательной кампании к парламентским выборам у всех партий должны быть равные условия. Он добавил, что чиновники не должны вмешиваться в выборный процесс.

Всего за три месяца это уже шестое здание южного филиала ГКНБ, которое лично открыл Ташиев. С сентября по ноябрь новые здания для сотрудников ГКНБ открыли: