Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 19 ноября глава ведомства Камчыбек Ташиев открыл новое здание спецслужбы по городу Ош и Ошской области. Новое здание ГКНБ построили в Узгенском районе. Отмечается, что здание оборудовано всей техникой для сотрудников. Камчыбек Ташиев на открытии нового здания ГКНБ. Фото: Госкомитет Во время открытия Ташиев сказал, что в период избирательной кампании к парламентским выборам у всех партий должны быть равные условия. Он добавил, что чиновники не должны вмешиваться в выборный процесс. Всего за три месяца это уже шестое здание южного филиала ГКНБ, которое лично открыл Ташиев. С сентября по ноябрь новые здания для сотрудников ГКНБ открыли: в Ноокенском районе Джалал-Абадской области;

в Алайском районе Ошской области;

в Сузакском районе Джалал-Абадской области;

в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области;

в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области.

