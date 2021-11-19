Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 19 ноября глава ведомства Камчыбек Ташиев открыл новое здание спецслужбы по городу Ош и Ошской области.
Новое здание ГКНБ построили в Узгенском районе. Отмечается, что здание оборудовано всей техникой для сотрудников.
Во время открытия Ташиев сказал, что в период избирательной кампании к парламентским выборам у всех партий должны быть равные условия. Он добавил, что чиновники не должны вмешиваться в выборный процесс.
Всего за три месяца это уже шестое здание южного филиала ГКНБ, которое лично открыл Ташиев. С сентября по ноябрь новые здания для сотрудников ГКНБ открыли:
- в Ноокенском районе Джалал-Абадской области;
- в Алайском районе Ошской области;
- в Сузакском районе Джалал-Абадской области;
- в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области;
- в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области.
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